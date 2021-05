Anestesiòlegs espanyols salven la vida a una embarassada amb Covid-19

L'equip d'anestesiòlegs de l'Hospital Universitari La Fe de València han aconseguit salvar la vida d'una embarassada infectada per coronavirus, i al seu fill, utilitzant el sistema d'oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO, per les sigles en anglès).





Embarassada - Arxiu EP





Es tracta d'un equip de ventilació mecànica invasiva que permet realitzar la funció respiratòria i netejar la sang, mentre que els pulmons poden romandre menys actius. Hi ha molt pocs casos de l'ús de ECMO en dones embarassades a causa que els canvis fisiològics associats a l'embaràs augmenten la susceptibilitat a patir infeccions respiratòries ja que aquestes siguin de major gravetat.





Ianula AntoniO, embarassada de 23 setmanes, va estar ingressada a prop d'un mes a la Unitat d'Anestèsia i Reanimació de l'Hospital La Fe de València, amb ventilació assistida per ECMO durant 14 dies a causa d'un síndrome respiratòria aguda (SDRA) per coronavirus. Al seu ingrés, i davant l'absència de millora de la pacient amb l'ús inicial de mètodes de ventilació mecànica no invasiva (VMNI), es va decidir la col·locació de ECMO.





Les exploracions ginecològiques seriades realitzades a la unitat de crítics no van mostrar signes de patiment fetal i, a més, no hi va haver complicacions hemorràgiques ni trombòtiques durant l'ús de l'ECMO. "Aquest és un clar exemple d'èxit, fruit de la feina multidisciplinari de obstetres, pediatres, anestesiòlegs i infermeria", ha explicat la cap de servei d'Anestesiologia i Reanimació de l'Hospital La Fe de València i vicepresidenta primera de la societat científica SEDAR, Pilar Argente .





Així mateix, el cap de Servei d'Obstetrícia de la Fe, Alfredo PersalEs, ha detallat que la situació era de "risc extrem" per la gravetat de la malaltia, les setmanes de gestació (insuficients per a una viabilitat amb garanties de salut) i perquè no es podia posar a la pacient en posició cap per avall perquè els seus pulmons es recuperessin millor.





Per tot això, i en centres especialitzats que disposin d'experiència, els experts han assegurat que la ECMO s'ha de considerar com una teràpia de rescat quan les opcions de tractament convencional han fallat, amb aparents bons resultats a nivell materno-fetal.