Marroc es consolida com a potència regional i amenaça la integritat territorial d'Espanya

La decisió de l'expresident dels EUA Donald Trump de reconèixer la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental ha estat la cirereta a un procés en el que el regne estava immers per refermar la seva posició com a potència regional i al continent i que passa per un rearmament enfront del seu arxienemic, Algèria. La conseqüència de tot això és una major amenaça per a Espanya a l'altre costat de l'Estret de Gibraltar.





Aquesta és la tesi que defensen Guillem Colom, Guillem Pulido i Mario Guillamó en el seu informe 'El Marroc, l'Estret de Gibraltar i l'amenaça militar sobre Espanya' publicat per l'Institut de Seguretat i Cultura (ISC), advertint que en joc podria estar la integritat territorial del nostre país.





Laya es reuneix amb el primer ministre del Marroc @ep





El reconeixement de l'Sàhara com marroquí, que per ara no sembla que Joe Biden vagi a revertir, va ser la moneda de canvi de el restabliment de relacions entre el Marroc i Israel, un gest que no obstant això els autors subratllen que no ha estat complet i que en realitat no va suposar un canvi com a tal, ja que els dos països "mantenen des de fa temps profundes relacions econòmiques, polítiques i de seguretat".





Aquest gest no només consolida l'aliança entre Estats Units i el Marroc sinó que reforça la seva postura pel que fa al Sàhara, inclosa la seva reivindicació sobre les aigües que envolten a l'antiga colònia espanyola. Els autors de l'informe creuen que Rabat no cessarà en el seu afany de

adaptar la seva legislació i delimitar "una nova línia de costa i els espais marítims corresponents".





Això xoca de ple amb els interessos d'Espanya, ja que es produiria un "solapament d'aigües amb les Illes Canàries i la reclamació mútua d'una ampliació de la plataforma continental fins a les 350 milles nàutiques", el que suposaria una nova delimitació de la seva Zona econòmica Exclusiva (ZEE).





"Més enllà de la pesca, aspecte no menys important, trobem la capacitat de disputar la sobirania de les muntanyes volcànics de l'arxipèlag canari que es troben submergits i són rics en metalls com el tel·luri, el cobalt i el plom, destacant la muntanya Tropic" , alerten els autors de el document, incidint que Espanya podria veure "amenaçats els seus territoris extrapeninsulars".





POTÈNCIA AL CONTINENT





Amb això, el Marroc sortiria també enfortit des del punt de vista polític i el situaria en una bona posició per assumir un paper de lideratge a la regió i en el continent en general, on en els últims anys ha vingut fent passos per millorar el seu posicionament. prova de

aquests esforços és que són ja 15 els països africans que han obert consolat a Dakhla, al Sàhara Occidental.





Que el regne alauita assumeixi un paper de lideratge al Magrib i a l'Àfrica en el seu conjunt, xoca amb els interessos en aquest sentit de països com França, però també d'Espanya o Itàlia, que busquen exercir la seva influència, sobretot pel que fa a l' Sahel, regió la situació per la presència jihadista preocupa cada vegada més de l'altre costat de la Mediterrània.





Però, segons l'informe, "si el Marroc aspira a ser una potència econòmica i política regional ha de mantenir allunyades de les seves fronteres a les organitzacions terroristes, aprofundir en la integració ètnica", en referència als sahrauís i els berbers, així com per "l' manteniment d'unes Forces Armades modernes i l'èxit d'un capitalisme d'Estat ".





Només així, incideixen els autors, el regne "podrà influir en les decisions que es prenguin en el seu entorn, esdevenir un Estat mediador per a la lluita contra el terrorisme i el radicalisme i un agent clau per a la gestió de el comerç regional i el fenomen migratori ".





CURSA ARMAMENTÍSTICA AMB ALGÈRIA





Conscients, potser, de la seva necessitat de reforçar la seva seguretat, el Marroc està immers en una cursa armamentística. Fins fa uns anys, el regne estava en desavantatge enfront del seu veí, i rival, Algèria, però aquesta tendència sembla haver canviat.





Rabat va posar en marxa el 2017 un pla quinquennal de rearmament per valor de 22.000 milions de dòlars amb suport dels Estats Units i Aràbia Saudita, gràcies a el qual ha aconseguit acabar amb les seves principals debilitats des del punt de vista militar, reforçant la seva capacitat aèria i antiaèria .

A més, el 2018 es va reintroduir el servei militar obligatori.





Lluny del que es podria pensar, adverteixen els autors, el fet que les capacitats militars del Marroc i Algèria semblin estar-se equilibrant suposa un major risc que acabi produint-se un conflicte entre ells, d'acord amb el que apunten els experts en aquesta matèria. El fet que els països tinguin pendent una disputa territorial, com és el cas, també incrementa el risc d'un esclat.





Per tant, l'informe incideix que "dos països veïns d'Espanya puguin entrar en una situació prebèl·lica, o al menys d'alta hostilitat i tensió, ha de ser una prioritat per a la seguretat nacional i requereix una anàlisi específica".





AMENAÇA ECONÒMICA





El reconeixement del Sàhara com marroquí per Washington també suposa un impuls en el desig de el regne d'esdevenir un país capdavanter al continent, on ja és la cinquena potència econòmica. El Sàhara Occidental encaixa en els plans de desenvolupament econòmic de el regne alauita com a font d'exportacions, principalment de fosfats.





Així mateix, és clau per al principal projecte d'infraestructures de Rabat, el port Tanger-Med. Com a punt final a la xarxa comercial d'infraestructures de l' 'Eix Tànger-Dakar', el seu èxit depèn del trànsit lliure i segur de les mercaderies terrestres a través de l'antiga colònia espanyola, expliquen els autors, que assenyalen que el projecte Tanger-Med competeix directament i amb importants avantatges amb els ports d'Algesires, València i Barcelona.





Finalment, les anomenades 'Províncies de Sud' també tenen importants implicacions econòmiques i geopolítiques causa de el projecte de construcció d'un gasoducte transsaharià que connecti a Nigèria, el Marroc i Europa, el qual vindrà a soscavar més el monopoli de gas algerià.





En resum, Espanya s'enfronta a un doble desafiament per a la seva seguretat. D'una banda, un eventual conflicte entre el Marroc i Algèria "amb efectes que es projectarien per tota la regió de l'Estret de Gibraltar" i per l'altra, el rearmament marroquí i la consolidació del seu control sobre el Sàhara





Occidental podria, a més llarg termini, significar un desafiament per a la integritat territorial "." No hem d'oblidar que una part de la mentalitat i cultura estratègica marroquina té com ensomni seguir una agenda d'expansió territorial d'acord amb el vell concepte de l' 'Gran Marroc' ", ressalten, el que implicaria controlar Ceuta i Melilla.





En aquest sentit, recorden les declaracions al desembre del primer ministre marroquí, Saad Eddine El Othmani, que va sostenir que "arribarà el dia en què anem a reobrir l'assumpte de Ceuta i Melilla, territoris marroquins com el Sàhara". Aquestes declaracions van provocar que l'ambaixadora marroquina a Madrid fos convocada a el Ministeri d'Exteriors, on ha assegurat que la posició de Rabat respecte als dos enclavaments no havia canviat i seguien reconeixent que són espanyoles.