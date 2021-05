Són fiables les ressenyes de productes d'Amazon?

Una base de dades recentment filtrada revela la ingent quantitat de ressenyes que hi ha a Amazon sense ser 100% genuïnes i realitzades per obtenir descomptes o productes gratis. La base de dades contenia més de 7 GB de dades amb més de 200.000 usuaris implicats i 13 milions de registres amb missatges entre proveïdors i usuaris.









@EP









L'esquema de ressenyes falses està planejat perquè les botigues implicades obtinguin ressenyes positives o de 5 estrelles en els seus productes i així guanyar-se la confiança d'altres compradors. A canvi, premiaven a aquells que deixaven les ressenyes falses amb reemborsaments o descomptes.





El modus operandi d'aquesta xarxa de ressenyes funcionava de la següent manera: els proveïdors escollien quins productes volien ressenyes positives i els usuaris involucrats s'inscrivien per participar i després compraven aquests productes a Amazon. Després de rebre el producte esperaven uns dies i després publiquen una ressenya positiva a Amazon sobre la compra i del producte. Després d'això contactaven amb el venedor mostrant una evidència de la ressenya i un compte de PayPal. El venedor per la seva banda reemborsava els diners de la compra a l'usuari i aquest es quedava amb el producte.





Amb aquest procés a Amazon li semblava tot bé perquè la transacció de l'reemborsament es produïa fora de la seva plataforma i no hi havia cap contacte amb el venedor mitjançant Amazon a part de la compra en si. Per Amazon apareixia com una compra legítima i no hi havia raó per qüestionar la seva validesa. El resultat? Ressenyes falses de el producte que funcionen per als venedors.





Si bé no hi ha confirmació oficial, alguns venedors populars han estat deshabilitats recentment a la botiga d'Amazon a causa de la filtració de l'esquema de ressenyes falses.