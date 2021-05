Guies per al Camí de Santiago a peu o amb bicicleta

El camí de Santiago és, des de poc després de la descoberta de la tomba de l'apòstol a Compostel·la, un dels itineraris més antics d'Europa. Té més de mil anys d'antiguitat i el pas del temps ha permès fer-ho de forma molt més confortable, encara que per a qui vulgui seguir la tradició ha de recórrer-com es feia antigament, és a dir a peu, tot i que també es considera meritori realitzar-lo en bicicleta.





Qualsevol moment és bo per fer aquest viatge iniciàtic que té en el seu origen una motivació religiosa, però que, en una societat tan desacralitzada com la nostra, sense haver perdut aquesta justificació originària, bé pot ser seguit per moltes altres raons de tipus turístic, cultural , esportiu o senzillament com un repte personal o una experiència inesborrable. En tot cas i seguint el privilegi atorgat pels papes Calixt II i Alexandre III, quan s'executa en els denominats "anys sants compostel·lans", que són aquells en què el 25 de juliol, data de la festivitat del sant, cau en diumenge , el pelegrí pot obtenir determinats beneficis espirituals si compleix, a més del viatge, certs requisits. I justament en 2021 es produeix aquesta circumstància per la qual cosa afrontar aquest projecte pot resultar ara mateix particularment oportú.





Com és natural, es pot arribar a la capital gallega des de diferents punts de la planeta, de manera que hi ha diferents itineraris, tot i que el més tradicional és el que arriba des del continent europeu i recorre l'anomenat "camí del nord", seguit pel " camí portuguès ", que travessa tot el veí país. Cadascun d'ells té a Anaya Touring seva pròpia guia que ha estat concebuda tant en el seu contingut, com és la seva forma física, per ser portada a la motxilla.









La "Guia del Camí de Santiago a la motxilla. Camí Nord "explica detalladament l'itinerari des de Baiona / Sant Joan de Llum fins a Oviedo per continuar després seguint el camí primitiu o el de la costa que té, al seu torn, algunes variants. La guia dedicada al Camí Portuguès proposa dos itineraris, un denominat central, que discorre per l'interior de país i un altre per la costa, amb una prolongació a Fisterra i Muxía.







En ambdues guies s'esmicola cada ruta en successives etapes que són disseccionades tant pel que fa al seu recorregut, com en els llocs interessants a conèixer i s'acompanyen d'un mapa esquemàtic. I tot això es completa amb nombroses informacions complementàries que fan d'aquests dos llibres un acompanyant imprescindible i útil.