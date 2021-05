Fiscalia denuncia tres càrrecs del PSOE extremeny per saltar-se el protocol de vacunació

La Fiscalia d'Extremadura ha traslladat als jutjats corresponents el cas de dos alcaldes i un regidor del PSOE d'Extremadura per una "evident vulneració" del protocol de vacunació enfront de la Covid-19, que "contravé la legalitat vigent" i que fins i tot " podria ser constitutiu de delicte".





En concret, s i tracta de l'alcalde de Valverde de el Fresno, Amalio Robledo Rojo; l'alcaldessa d'Higuera de la Serena, Maria Triviño Portalvo, i el regidor d'Olivenza Ramón Jiménez Saavedra, davant els quals la Fiscalia ha remès les diligències corresponents als jutjats territorialment competents "formulant les corresponents denúncies, per tal que els fets siguin degudament investigats ".





Així es recull en un decret elaborat per la Fiscalia d'Extremadura, en resposta a un escrit traslladat per Podem a aquest òrgan, en què va alertar el cas de cinc càrrecs públics del PSOE, dels quals ha arxivat dos i continua amb la causa en els jutjats per a tres d'ells.





Mavi Mata @ep





La portaveu de Podem a Extremadura, Mavi Mata, ha informat de la recepció d'aquest decret de la Fiscalia, en el qual es recull que en aquests tres casos "formava part de les plantilles" dels centres residencials de gent gran de titularitat pública "ni treballava en ells ", de manera que" la seva inclusió en els llistats oficials de vacunació remesos a les respectives àrees de Salut del SES contravé totalment el protocol de vacunació ", assenyala la Fiscalia.







A més, afegeix que "l'excusa d'acollir-per això a la seva suposada categoria professional de personal directiu no pot acceptar-se", ja que segons argumenta la Fiscalia en el seu escrit "és obvi que el simple fet de ser alcalde o regidor, per molt que en algun cas la residència fos de titularitat municipal, no converteix a aquests càrrecs polítics a directors d'aquestes residències ".





També assenyala la Fiscalia que "l'eventual responsabilitat penal aconseguiria no només als esmentats càrrecs polítics, sinó a les persones que els van incloure indegudament a les llistes oficials de vacunació remeses al SES".





D'altra banda, cal destacar que la Fiscalia descarta el cas de la directora de Centre sociosanitari de Plasencia, Soraya Cobos, perquè "no s'observa cap vulneració de el protocol", i en el cas la gerent territorial del SEPAD de Badajoz, Monserrat Rincón, perquè "prèviament estava sent investigada per la Fiscalia Provincial de Badajoz", explica la Fiscalia.





VALORACIÓ PODEM





Després de rebre aquest escrit, la portaveu d'Podem Extremadura ha valorat que "la justícia, inicialment, ens dóna la raó", després del que a assenyalat que "si es confirma el que diu la Fiscalia, aquests serien delictes greus i no podem deixar que quedin impunes ".





Mata ha criticat la "forma caciquil d'ostentar càrrecs públics, tan comú a Extremadura, en la qual alguns creuen tenir dret a certs privilegis pel simple fet de tenir un càrrec de representació pública no pot seguir deixant-nos impassibles", ha dit.





Així, ha qualificat de "molt greu" que càrrecs polítics del PSOE a Extremadura "se saltin el protocol de vacunació, que es colin, mentre els nostres majors han hagut d'esperar per vacunar-se", després del que ha lamentat que "una vacuna que es posa un polític saltant-se el protocol de vacunació és una vacuna que arriba tard per a una persona gran ".





"Nosaltres entenem que utilitzar un càrrec públic, presumptament, per saltar-se el protocol de vacunació és corrupció, i és de la pitjor", ha assenyalat Mata, que ha apuntat que "posa en risc vides de persones vulnerables que havien de ser vacunades abans o de persones que eren a primera línia com sanitaris o personal de suport a persones dependents que tenien més risc de contagi ".





En aquest sentit, la portaveu de la formació estatge ha assegurat que el PSOE "en altres territoris estava sent molt més exigent, depurant responsabilitats i fins i tot portant a Fiscalia ells mateixos els casos que van conèixer", però en el cas d'Extremadura, "el senyor vara ens va assenyalar a nosaltres i va decidir defensar a aquests alcaldes i a aquest regidor perquè deia que havien treballat molt durant la pandèmia ", ha dit.





No obstant això "les lleis estan per complir-les i els protocols de Vacunació també", ha ressaltat Mavi Mata, que ha demanat al PSOE d'Extremadura "que deixin de mirar cap a un altre costat amb aquest assumpte, que donin explicacions a la ciutadania, obrin investigació interna i depurin responsabilitats polítiques ", ha conclòs.