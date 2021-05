Cinc exdirectius de l'Osasuna accepten quatre mesos de presó per un delicte contra Hisenda

Cinc exdirectius de l'Osasuna han acceptat aquest dilluns una pena de presó de quatre mesos i quinze dies per un delicte contra la hisenda pública comès el 2013, en concret, per no haver abonat quanties relatives a retencions per una suma de 191.718,55 euros. A més, el propi club, també acusat i que ha acceptat els fets, i els cinc exdirectius han estat condemnats a una multa per a cada un de més de 47.000 euros.





A l'inici del judici per aquests fets al Jutjat penal número 2 de Pamplona han expressat la seva conformitat amb aquesta condemna l'expresident de el club Miguel Archanco i els exdirectius Juan Antonio Pascual, Sancho Bandrés, Jesús Peralta i Ángel Vizcay. Al comunicar la decisió, la jutge ha suspès la pena de presó per un termini de dos anys amb la condició que no cometin delictes. La fiscalia ha retirat l'acusació contra Tomás López, que ha quedat absolt.





Miguel Archanco @ep





Per contra, no s'han mostrat conformes amb l'acord dels exdirectius José Manuel Purroy i Manuel Ganuza, de manera que es celebrarà el judici a aquestes dues persones.





L'escrit de la fiscal assenyala que "el Club Atlètic Osasuna, amb evident ànim d'ocasionar un perjudici a la Hisenda foral de Navarra, com obligat tributari, l'any 2013, va incomplir les obligacions que li corresponien, bé ometent en la declaració anual de l' motiu informatiu nº 190 corresponent a retencions de treball, de determinades activitats empresarials i professionals i premis, la informació precisa de les retribucions i els seus corresponent retenció, que posteriorment no va ingressar, i que va determinar que els perceptors dels rendiments no hagin declarat la totalitat de les retribucions percebudes o incomplint l'obligació de retenir i ingressar, incloent com dietes exemptes per despeses de locomoció i manutenció pagaments que no té aquesta consideració i per tant estan subjectes a tributació ".





La sentència s'ha dictat amb la concurrència de l'atenuant de reparació de dany per part dels acusats, ja que ja ha estat satisfeta a la Hisenda foral la quantia de 191.718,55 euros.