El Consell per la República demana "evitar divisions" de l'independentisme i nega voler tutelar el Govern

El Consell per la República (CxRep) ha demanat aquest dilluns responsabilitat als partits independentistes per "evitar divisions i guerres internes improductives", i ha negat que vulgui tutelar el futur Govern.





"Volem reiterar que el Consell per la República no és ni serà mai l'enemic de cap actor independentista, ni s'erigirà en escull per evitar cap pacte de govern i sempre ha pretès formar part de la solució que resolgui l'evident manca d'estratègia unitària que , considerem, dificulta fer front a la repressió i a la veritable tutela sobre les institucions autonòmiques, que exerceix l'Estat ", ha defensat en un comunicat.





Carles Puigdemont @ep





Així s'ha manifestat el CxRep després de reunir diumenge a la seva adreça de forma extraordinària, després que el vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, proposés que els republicans formessin un Govern en solitari i situés el Consell com el principal escull en la falta d'acord amb Junts.





L'entitat presidida per l'expresident de la Generalitat i també líder de Junts, Carles Puigdemont, ha insistit que la seva voluntat és respectar els acords a què arribin els partits independentistes sobre la formació de Govern, "assumint la seva autonomia i legitimitat democràtica plenes en el marc autonòmic ".





Ha assegurat que el desig del CxRep és que es formi un Govern amb els tres partits independentistes presents al Parlament --ERC, Junts i la CUP-- a través d'un acord que reafirmi "el compromís en la defensa de l'1-O i de la legitimitat del Consell per la República com a institució constituïda a partir d'un acord entre aquestes mateixes forces polítiques ".





També ha recordat que ja es va obrir a fer els canvis necessaris per a "garantir el màxim nivell d'inclusió i transversalitat si això servia per reforçar la seva legitimitat i emparar un diàleg entre forces independentistes que conduís a un consens polític estratègic unitari", i per això va començar a reunir-se amb els actors independentistes i hi va haver una reunió conjunta amb partits i entitats el 4 de maig.





Ha assegurat que en totes aquestes reunions el CxRep va manifestar que la seva voluntat "no és ni pot pretendre ser tutelar la Presidència ni els governs autonòmics", sinó que va néixer perquè els partits i entitats independentistes debatin sobre l'estratègia unitària.





A més, ha sostingut que segueix obert a incloure a tots els actors independentistes i a debatre amb rigor totes les estratègies per arribar a consensos, i ha advertit que "no donarà mai suport a cap acció o proposta que signifiqui o pretengui aprofundir en la divisió interna de l' moviment independentista, que violenta els desitjos de la majoria de ciutadans i ciutadanes que han reiterat en les urnes el seu desig de llibertat i independència de Catalunya ".