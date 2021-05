Aquestes són les excuses més surrealistes que han rebut els Mossos per a saltar-se el confinament

Els Mossos d'Esquadra han publicat un fil a Twitter on s'exposen les excuses més inversemblants que han rebut en els controls que s'han aplicat en tot Catalunya per evitar que la ciutadania es saltés les restriccions per lluitar contra el Covid-19.





"Un home es va saltar el confinament per desplaçar fins a Manresa des Castellgalí amb el pretext de canviar la pila de el rellotge, l'únic en què confiava per no desorientar-", expliquen els Mossos al primer tuit.





Control pel confinament perimetral @ep





El fil segueix exposant les delirants excuses que han posat els catalans per saltar-se les restriccions de mobilitat.





- En ple confinament comarcal, dos veïns de fora de Bages pensaven que podien visitar la serra de Montserrat perquè la veien des de casa, encara que en realitat estaven fora de la comarca.





- Un veí de Figueres va trencar el confinament per fer un servei sexual a domicili, que segons ell era un servei essencial.





- Localitzem a un home en un control que assegurava tenir la justificació perfecta: feia setmanes que no es pesava i es desplaçava per anar a buscar una bàscula que tenia a la feina.





- Van denunciar als propietaris de dos bars d'un mateix municipi. Un d'ells havia tancat per complir amb les mesures per a la contenció del Covid-19, però el van trobar consumint en un altre.





- També van denunciar a un usuari que es va desplaçar de municipi per comprar productes vegans quan al seu poble també existia el mateix comerç.





- També van interceptar a un home que anava a casa del seu germà perquè no sabia cuinar. I clar, alimentar-se és essencial.





- Finalment, l'excusa més repetida, però no menys surrealista, era anar a la segona residència perquè s'havia produït una fuita d'aigua. Això sí, amb tota la família per poder arreglar-la.





Aquí poden veure el fil de Twitter: