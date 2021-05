"El món no serà el mateix després de la pandèmia", alerten des del Banc Central Europeu

Philip Lane, membre del Banc Central Europeu @ep





L'economia de l'eurozona recuperarà el nivell anterior a la pandèmia de Covid-19 l'any que ve, tot i que la desocupació només tornarà a una situació semblant a la de 2019 a 2023, segons ha assenyalat l'economista en cap del Banc Central Europeu (BCE), Philip Lane.





"La zona de l'euro només tornaria al nivell del PIB de 2019 al voltant d'aquesta època el proper any. Per al mercat laboral, creiem que la desocupació sol tornarà als seus nivells de 2019 en 2023", ha assenyalat Lane en una entrevista amb el diari 'El Món'.





En aquest sentit, l'economista irlandès ha subratllat la necessitat de fer "un esforç sostingut" per part de les autoritats fiscals i monetàries per recolzar la recuperació.





En qualsevol cas, l'executiu del BCE ha reconegut que "el món no serà el mateix després de la pandèmia", ja que tindran lloc canvis estructurals amb perdedors i guanyadors, assenyalant que els efectes de la pandèmia s'han concentrat molt en sectors com la hostaleria i els viatges, que es veuran molt pertorbats durant molt de temps.





"Segueix sent important que tots reconeguin que la recuperació no serà un procés súper ràpid. Requerirà un recolzament fiscal i monetari sostingut", ha advertit Lane.





No obstant això, l'economista en cap del BCE ha assenyalat que el nivell de deute sobirà no representa una font de preocupació i els inversors no estan exigint primes de risc més altes, tot i que ha recordat que els governs necessitaran sanejar els seus comptes una vegada que la recuperació es s'hagi consolidat fermament.





D'aquesta manera, l'irlandès ha advertit que el principal risc financer té a veure amb la situació de les empreses, ja que moltes han perdut ingressos i sobreviscut únicament gràcies al suport fiscal, per la qual cosa caldrà garantir que l'eliminació gradual d'aquestes ajudes no sigui tan ràpida ni tan severa com perquè les empreses es vegin innecessàriament empeses a la insolvència.