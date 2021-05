Sitges farà un assaig amb 400 persones sense distància a bars musicals

L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha presentat aquest dilluns un assaig clínic organitzat al costat del sector de l'oci nocturn del municipi i el Govern en el qual preveuen que participin prop de 400 persones amb mascareta i sense distància social en cinc bars musicals el proper 20 de maig.





Ho ha explicat en roda de premsa al costat del secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, la secretària general d'Interior, Elisabeth Abad, i el representant del sector de l'oci nocturn al municipi, Damià Orts.





Gel desinfectant en un local d'oci nocturn @ep





Aquest assaig tractarà de "representar el màxim les condicions naturals del desenvolupament del sector" abans de la pandèmia de coronavirus amb l'objectiu de provar els protocols que han de guiar la reobertura de l'oci nocturn, ha argumentat Ramentol.





L'estudi es realitzarà entre les 23 i les 3 hores en un espai perimetrado del carrer Primer de Maig --coneguda com el carrer del Pecat-- i tots els assistents s'han de sotmetre a un test d'antígens ràpid (TAR) tres hores abans de l' assaig i un altre TAR cinc dies després.





Hi haurà gels hidroalcohòlics per a la higiene de mans i es distribuirà una mascareta quirúrgica d'ús obligatori als assistents però es permetrà el consum d'alcohol i fumar fora dels establiments així com la lliure mobilitat entre els cinc bars musicals que participen sense límit d'aforament als locals.





Per poder participar en l'assaig els assistents hauran de ser majors d'edat i només s'acceptaran residents de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, i de les comarques del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat (Barcelona); i es podran inscriure a través d'una pàgina web desenvolupada per l'ajuntament i Salut.





Carbonell ha precisat que la despesa total de l'assaig l'assumirà el consistori amb una quantitat prevista d'entre 15.000 i 18.000 euros i els cinc bars que hi participaran són Blitz Sitges, Rich Monkey Bar, Las Vegas Sitges, Pachito Sitges i Everlasiting Love Sitges.





GRUP CONTROL VIRTUAL





Ramentol ha concretat que al signar el consentiment de participació en l'estudi dels assistents es comprometran a sotmetre a un TAR cinc dies després de l'assaig, així com la resta de treballadors i investigadors que també participin, per detectar "eventuals casos asimptomàtics" de Covid- 19.





Per comprovar la incidència de virus entre els participants es crearà un grup control virtual de persones anònimes a partir de la història clínica dels assistents que "compleixi les mateixes característiques" --demogràfiques i d'edat, entre d'altres-- que les del grup de intervenció de l'assaig, ha detallat Ramentol.





A més de les prop de 400 persones voluntàries, hi haurà 50 treballadors entre seguretat privada i personal dels bars musicals i també col·laboraran la policia local del municipi i els Mossos d'Esquadra que es dedicaran a "informar i sensibilitzar" sobre les mesures de seguretat als participants, ha destacat Abad.





"ÚNIC" SECTOR TANCAT





Ramentol ha subratllat que l'oci nocturn és l ' "únic" sector econòmic que segueix tancat per la normativa de control de la pandèmia de coronavirus del Ministeri de Sanitat i ha defensat que amb aquest assaig s'adquiriran coneixements que facilitin la presa de decisions en el futur .





"Som conscients que és el gran sector que roman tancat", ha insistit el secretari, que ha reivindicat que flexibilitzar la reobertura de l'oci nocturn és l'assignatura pendent principal de Govern i ha assegurat, textualment, que ho faran en el primer moment que ho permeti la situació epidemiològica.





Orts ha explicat que aquest assaig clínic és "clau" per al sector i, sobretot, per als bars musicals que, segons ell, representen el 80% de l'oci nocturn a Catalunya i ha recordat que alguns establiments porten més d'un any sense poder obrir.