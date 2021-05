Mor el conductor d'un tractor a l'sortir de la via a Puigverd de Lleida

Emergències @ep





El conductor d'un tractor ha mort aquest dilluns al sortir de la via en un camí asfaltat al municipi lleidatà de Puigverd de Lleida per causes que encara s'estan investigant, ha informat el Servei Català de Trànsit.





Després de rebre l'avís a les 13.30 hores, quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra al costat de quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies de Sistema Mèdic d'Emergències (SEM) s'han desplaçat fins al lloc de l'accident.





Amb aquesta víctima, de 71 anys, són 34 les persones que han mort a causa d'un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya el 2021.