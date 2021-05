Renfe ha tornat gairebé 100 milions d'euros als seus clients pels bitllets anul·lats per la pandèmia

Renfe ha tornat un total de 97,5 milions d'euros de l'entrada en vigor del primer estat d'alarma al març de l'any passat a tots els clients que han cancel·lat prop de 2,6 milions de bitllets, com a conseqüència de les contínues restriccions a la mobilitat per lluitar contra la pandèmia.





En el primer confinament, l'operadora va tornar 38,5 milions d'euros i, des del passat 3 d'octubre, quan van tornar les restriccions a Madrid i després a la resta de ciutats, províncies i comunitats autònomes, altres 59 milions d'euros.





Fins el passat diumenge 9 de maig, quan va finalitzar l'últim estat d'alarma, Renfe va mantenir vigents les mesures extraordinàries postvenda aplicades per a tots els trens d'àmbit nacionals l, amb les que es facilitava la devolució o canvi de bitllet, de manera gratuïta, a tots els viatgers que no tinguessin el seu desplaçament adequadament justificat, o els que no desitgessin viatjar en aquests moments.





Aquesta mesura es va aplicar a tots els bitllets de recorregut d'àmbit nacional per a serveis AVE, Llarga Distància, Avant o Mitja Distància Convencional. Els viatgers podien optar per la devolució de l'import íntegre del bitllet, sense despeses d'anul·lació, o per un nou bitllet per a una altra data sense despeses de canvi.





Així mateix, Renfe va ampliar successivament, de forma automàtica, els terminis de validesa i viatge per a tots els abonaments 'BonoAVE', 'Bono Col·laboratiu' i 'BonoAVE Flexible' en vigor.





Per província d'origen, el major import de devolucions correspon a Madrid, amb 36,9 milions d'euros i 891.278 bitllets retornats, i Barcelona, amb 14,7 milions i 299.927 bitllets. Els segueixen Sevilla (7,8 milions d'euros i 191.098 bitllets); Màlaga (5,6 milions i 102.960 bitllets); València (5,2 milions i 136.277 bitllets); Saragossa (4,2 milions i 122.269 bitllets); i Còrdova (3,5 milions i 110.069 bitllets).





Renfe recorda que les mesures que les autoritats sanitàries han establert per viatjar a Espanya durant les diferents fases de la pandèmia, i les pròpies mesures adoptades per la companyia abans, durant i després d'embarcar a bord dels trens, estan permetent que el transport ferroviari "es realitzi complint les condicions de seguretat i higiene".





Mitjançant el bitllet personalitzat, implantat el passat 20 d'abril, es pot accedir a les dades bàsiques de la persona que realitza el viatge (dades de contacte com el telèfon mòbil i el correu electrònic) i, per tant, facilitar-los a les autoritats sanitàries que ho sol·liciten a Renfe quan una persona ha viatjat en tren sent positiu o hagi estat en contacte amb una altra que ho sigui.