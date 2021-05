Condemnats a deu anys de presó dos jugadors de futbol per intentar matar un altre després d'un partit

L'Audiència de Màlaga ha condemnat a dos jugadors acusats d'intentar acabar amb la vida d'un altre de l'equip d'Alhaurín de la Torre en un partit de tercera regional entre aquest equip i El Pal B de la capital malaguenya al març de 2016. Així, es li imposa a cada un la pena de deu anys de presó per un delicte d'intent d'assassinat.





Segons es declara provat en la sentència, durant el partit es van produir diversos enfrontaments entre un dels processats, que estava jugant i era el capità de l'equip del Pal, i la víctima, capità de l'equip d'Alhaurín, tenint el primer "una actitud desmesurada d'agressivitat "cap a la víctima, a la qual" va amenaçar de mort en diverses ocasions ".





Ciutat de la Justícia de Màlaga @ep





En un moment, a pilota parada, es va dirigir a l'altre, "enderrocant-", pel que va ser amonestat amb targeta groga i substituït poc després per un altre jugador, el que "va augmentar si és possible l'enuig, que va recriminar a l'entrenador el canvi", es va treure la samarreta oficial i va sortir de camp, anant a una zona de la grada on va parlar amb diversos animadors ", diu la sentència.





Després va ser fins a l'entrada de vestidors, a prop de les grades, des d'on "va continuar dient a crits que havia de rajar al jugador número quatre de l'equip contrari i que ja ho agafaria al finalitzar la trobada". L'altre acusat, porter suplent de el mateix equip i que no jugava aquell dia, estava a la grada i es va acostar a l'anterior.





Segons es considera acreditat, "tots dos es van posar d'acord per donar mort a la víctima un cop finalitzés el partit"; a més que, fins i tot, "davant l'agressivitat verbal que manifestaven els dos companys, dos tècnics de l'equip es van acostar a ells amb la intenció de calmar".





A la fi de el partit, els tècnics van permetre als acusats saltessin al camp de el joc per celebrar la victòria, moment en què el jove que havia jugat es va acostar a la víctima per la seva esquena, "li va passar el seu braç pel coll amb l'objectiu d'immobilitzar-lo" i l'altre processat, amb una navalla "va apunyalar l'altre jove a la zona de l'hemitòrax esquerre ", mentre estaven envoltats per altres persones.





El jove agredit va anar a la zona de vestidors, on va perdre el coneixement i va caure a terra, pel que va ser traslladat a l'hospital i "de no haver rebut intervenció medicoquirúrgica urgent hagués mort", a més de presentar seqüeles físiques que li impossibiliten activitats de transcendència. A més, un tècnic també va resultar ferit quan intentava tranquil·litzar un dels acusats, a què a més se li imposen altres dos anys de presó.





Per a la Sala, es tracta en el cas dels dos acusats d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa "a partir de l'atac traïdor, quant sorprenent, entre dues, perpetrat de tal manera que, per un dels autors, es redueix a la víctima, estant aquesta desprevinguda, per l'esquena, per facilitar a l'altre l'atac amb l'arma, dirigida a causar la mort".





Segons la sentència, hi va haver un acord, mentre el primer acusat "va actuar en compliment de les seves amenaces" i l'altre "no tenia més motivació que la genèrica de qualsevol espectador seguidor del seu equip, i la seva actuació només s'explica per l'existència d' un acord previ amb l'anterior ", de manera que" no es pot deslligar "la conducta d'un de la de l'altre.





A més, el Tribunal incideix que la forma en què es porta a terme l'atac "posa igualment de manifest que prèviament s'havia ideat un guió de les seves conductes a desenvolupar un cop acabés el partit", afegint que "de la mateixa immobilització per aplicació de la tècnica anomenada 'mata-lleó' per part d'un dels processats es pot deduir l'ànim homicida ".





"Estem davant atac premeditat, que a més es va veure aclamat per altres espectadors", precisa la Sala, que descarta la versió exculpatòria dels acusats en el fet que no hi va haver un acord previ per a l'atac, incidint la sentència en què "la prova acredita amb claredat que es persegueix reduir a la víctima per facilitar la seva posterior apunyalament ".





Pel que fa a l'delicte d'amenaces, s'absol el jugador acusat, al considerar que estaria subsumit en el delicte més greu, apuntant que els testimonis consideren normals les amenaces i insults en el joc, "tot i l'extrema virulència que van aconseguir en aquest partit" . La víctima, a més, va dir que no va arribar a sentir por per les expressions de l'acusat. Sí creu "especialment rebutjable" el comportament al processat una vegada substituït.





A més de la pena de presó, s'imposa a tots dos la prohibició d'aproximar-se a la víctima a menys de 1.000 metres i comunicar-se durant onze anys. Així mateix, els dos d'indemnitzar de manera conjunta al jove amb 68.894,85 euros, quantitat de la qual respondrà subsidiàriament l'entitat CF El Pal, i directament la companyia d'assegurances, absolent de responsabilitat civil a l'Ajuntament.





Finalment, s'insta que es dedueixi testimoni de l'atestat, d'aquesta resolució i de les declaracions prestades per dos testimonis per si poguessin integrar delicte de fals testimoni en causa criminal a favor de el reu.