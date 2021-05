Ascendeixen a 85 els morts per l'atemptat contra una escola de nenes a la capital de l'Afganistan

Les autoritats de l'Afganistan han elevat aquest dilluns a 85 els morts per l'atemptat perpetrat dissabte contra una escola femenina a la capital de l'Afganistan, Kabul, que es va saldar a més amb més de 150 ferits, sense que de moment hagi reclamació de l'autoria .





Fonts de l'oficina del vicepresident segon de l'Afganistan, Saruar Danish, han facilitat aquest nou balanç de l'atac contra el centre, situat al barri de Dasht-i Barchi, en declaracions a la cadena de televisió afganesa Ariana, sense donar més detalls al respecte .





Exterior de l'escola atacada @ep





El Ministeri de l'Interior va armar el diumenge que l'atac havia deixat al menys 63 morts i més de 150 ferits, si bé diversos d'ells es trobaven en estat greu, pel que no es descartava que la xifra de víctimes pogués augmentar.





La zona en la qual es troba l'escola és una de les de majoria xiïta i hazara de la ciutat, el que ha portat a la Comissió Independent de Drets Humans de l'Afganistan (AIHRC) a reclamat a Govern una major protecció a la mateixa.





Així, ha sostingut que el Govern "té una obligació sota el Dret Humanitari de protegir la població en risc de crims de guerra, crims contra la humanitat, neteja ètnica o genocidi", abans de recordar que 40 estudiants han mort en un altre atemptat similar a l'octubre de 2020.





"El Govern de l'Afganistan ha d'anunciar immediatament un pla de protecció fonamentat en els drets humans per Dasht-i Barchi i l'oest de Kabul. Això ha d'incloure plans per compensacions col·lectives", ha manifestat l'organització.





El president de l'Afganistan, Ashraf Ghani, va condemnar l'atemptat i ha acusat els talibans, al temps que va decretar aquest dimarts com a jornada de dol nacional en record a les víctimes, tal com ha recollit la cadena de televisió afganesa Tolo TV.





En aquest sentit, ha manifestat que grups "ignorants" estan darrere d'aquests atacs i ha incidit que "els talibans han de ser conscients que no aconseguiran els seus objectius malignes a través de la guerra i que si no deixen de banda la guerra seran més odiats per la població i seran suprimits per les forces afganeses ".





El portaveu dels talibans, Zabihulá Mujahid, va condemnar el dissabte l'atemptat i va dir que "és l'acció de cercles sinistres que operen en nom d'Estat Islàmic i sota les ales i cobertura dels serveis d'Intel·ligència de l'Administració de Kabul".