El misteriós superiot de Jeff Bezos que es construeix als Països Baixos

Quan estigui acabat, tindrà 127 metres d'eslora, comprendrà diverses cobertes i lluirà tres pals enormes, cosa que el convertirà en un dels iots de vela més grans mai construïts en els Països Baixos, la capital no oficial de la construcció de vaixells per als extremadament rics.





Instantanea de l'superyta de Barry Diller, amic de Jezz Bezos.







Jeff Bezos, el fundador d'Amazon i la persona més rica de la planeta, és amo del vaixell que es traslladarà a un nou drassana per a la seva finalització al juny de la mà de Oceanco, el fabricant de iots holandès responsable del vaixell.





El superiot de Bezos - la construcció probablement costarà més de 500 milions de dòlars i té el seu propi iot de suport amb heliport - és l'últim accessori que anuncia la transformació del magnat d'Amazon de tecnòleg geek a megabillonario rodamón.





A Bezos li va agradar la vida nàutica, de vacances a The Eos, el iot de vela de l'amic Barry Diller -president i CEO de IAC i l'executiu responsable dels mitjans per a la creació de Fox Broadcasting Company-i la seva dona, la dissenyadora de moda Diane Von Furstenberg. Aquest mateix any, van circular rumors en línia que havia comprat un iot a motor de 130 metres anomenat Flying Fox però res més lluny de la realitat, el nou veler de Bezos serà similar a el de Diller.

Una cosa que no tindrà, per les seves enormes espelmes, és un heliport. Llavors, Bezos i la seva companya, Lauren Sánchez, pilot d'helicòpter, han encarregat un iot de suport, van dir persones familiaritzades amb els seus plans.





LA CONSTRUCCIÓ DE SUPERIOTS AMB LLISTA D'ESPERA

La demanda de iots extravagantment d'alta gamma ha superat l'oferta. Les vies navegables interiors de el nord d'Alemanya, llar de diversos constructors navals de gran prestigi, estan plenes de cascs d'acer de la mida d'un bloc urbà de futurs superiots, així com de iots existents que tornen per a una renovació. En total, hi ha al voltant de 50 vaixells de més de 100 metres actualment en construcció.





El COVID-19 no existia quan Bezos va fer la seva comanda fa un parell d'anys, però la pandèmia ha contribuït a l'auge de la indústria. Amb les gales cancel·lades i les fronteres terrestres tancades, navegar de cop i volta va semblar la millor opció per a l'oci privat i socialment distanciat i una bona manera d'escapar de les mirades indiscretes de el públic que podria mirar de reüll als rics excessos en temps difícils.







La pandèmia li va donar un nou valor als anomenats iots exploradors, alguns dels quals poden navegar per 9,000 milles nàutiques sense necessitat de repostar. En ells els seus amos poden gaudir de la vida al mar durant llargs períodes de temps sense haver de barrejar-se amb més gent.





A mesura que els tancaments d'empreses van deixar a milions de desocupats i el PIB mundial es va desplomar, les persones més riques del món van agregar 1.8 bilions de dòlars a la seva fortuna col·lectiva, segons l'Índex de multimilionaris de Bloomberg. I les ordres per construir superiots van començar a fluir.





Part del boom consisteix en el canvi d'estil de vida dels megamilionaris. On abans llogaven una vila per als seus dotzenes d'amics i familiars, ara els reben al vaixell. La gent també està comprant iots abans de posar un peu a bord, cosa inaudita fa tot just un any.







Més enllà del preu de compra inicial, posseir un superiot és car, amb costos operatius que fa la mitjana al voltant del 10% de la valor d'un vaixell, o $ 60 milions a l'any i més en l'extrem superior.