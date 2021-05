El món està en un "inacceptable" nivell d'estabilització dels contagis del Covid-19, alerta l'OMS

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisat aquest dilluns que el món està en un "inacceptable" nivell d'estabilització de reducció dels contagis del Covid-19.





OMS - EP





I és que, tal com ha recordat en roda de premsa, aquest escenari ja s'ha vist en altres ocasions i va provocar que molts països relaxessin "massa aviat" les mesures restrictives contra el coronavirus, augmentant de nou el nombre de contagis i morts per Covid-19. "A nivell global seguim en una situació perillosa. L'augment de la socialització, al costat de la relaxació de mesures i a una vacunació inequitativa segueixen sent vectors de transmissió del coronavirus", ha emfatitzat el dirigent de l'organisme de Nacions Unides.





En aquest sentit, Tedros ha demanat als països, sigui quin sigui el seu nivell de transmissió, que "des de ja" comencin a utilitzar totes les eines disponibles per reduir la transmissió, reforçant així les capacitats del sistema de salut pública per poder fer front a noves variants del coronavirus, sobre les que les vacunes disponibles no siguin eficaços, ja futures pandèmies.





"Arribarà un moment en què no necessitem portar mascaretes, ni mantenir la distància de seguretat i podrem anar a esdeveniments esportius, reunions i restaurants, tot i que encara no estem en aquesta situació i, per això, l'OMS segueix demanant als països la posada en marxa de plans nacionals de vacunació ", ha emfatitzat.





De la mateixa manera s'ha pronunciat la doctora responsable de malalties emergents i zoonosis, Maria Van Kerkhove, que ha avisat que "qualsevol variant" pot infectar i ser "preocupant", pel que ha insistit que els països i la població continuïn realitzant les mesures que han demostrat ser més eficaços per evitar el contagi.