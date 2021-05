Carles Francino explica entre llàgrimes el seu calvari de 47 dies contra el coronavirus

Carles Francino ha tornat a dirigir i presentar 'La Ventana' de la Cadena SER, aprofitant per relatar la seva duríssima vivència pel coronavirus. A finals de març es va anunciar que havia donat positiu, de manera que no estaria temporalment al programa. Però en el seu retorn ha revelat que el seu calvari per culpa de virus ha estat més greu del que se sabia.

















Després de començar el programa amb normalitat Francino ha volgut explicar per què ha estat 47 dies allunyat de la ràdio. El periodista ha explicat que tot i que en els seus 40 anys de carrera havia viscut molts moments especials, aquest era el més especial de tots, i que volia fer un esforç per transmetre-ho.







"Fa 47 dies em van dir que havia de marxar de la ràdio. Havia tingut contacte estret amb un positiu, i me'n vaig anar a casa cabrejat com una mona perquè pensava que era una mesura molt exagerada i havia pres precaucions", ha començat relatant. Amb la veu trencada i sense poder reprimir el plor, Francino ha assenyalat el seu error per pensar així: "Als 5 dies de donar positiu vaig haver de ingressar d'urgència a la Fundació Jiménez Díaz amb febre molt alta, l'ànim bastant baixet, i el oxigen molt baix també ".





"Les vaig passar de tots colors en algun moment, sobretot durant 48 hores. Això ho vaig saber després, que els indicadors eren bastant dolents. Inclòs un ictus de què afortunadament, toco fusta, sembla que no m'ha quedat cap seqüela", ha prosseguit, abans de relatar el que li ha provocat: "Vaig perdre 6 o 7 quilos, vaig perdre molta massa muscular, a més vaig perdre la veu. Em vaig espantar, però jo he sortit".





De nou detenint per les llàgrimes, Francino ha explicat una altra part del seu drama: "Jo he sortit, en canvi el contacte estret, que és un familiar molt proper, va morir el 12 d'abril. I una altra molt propera també es recupera lentament després de passar- gairebé un mes a la UCI ", ha lamentat, abans d'explicar que la seva dona i els seus fills també han patit l'atac del Covid, però afortunadament" amb menor virulència ".





Francino ha volgut compartir tres reflexions: "Primera: És possible que ens haguem oblidat dels sanitaris? On han quedat aquells aplaudiments? Per si de cas, i atès que ho acabo de viure, només recordar que tots els homenatges i agraïments es queden curts ", agraint la seva tasca incessant, i reconeixent que de vegades els ha vist cansats i enfadats.









@EP









Això l'ha portat a la seva segona reflexió: "Com no van a cabrejar-Laura o Alejandro, dos dels molts infermers que em van atendre a mi, veient el que s'ha vist aquest cap de setmana? Que a l'UCI del Clínic de Madrid s'escoltés el soroll del botellón al carrer, no té nom ".





Per prosseguir, ha raonat: "El Covid ha afectat a molta gent, moltíssima. Però a una altra molta no. I tinc la sensació que en aquest segon col·lectiu, per sort molt majoritari, les al·lusions a morts, a contagiats, a hospitalitzats ... com que ja sobren una mica. Molesten. Només així s'expliquen alguns comportaments. I ja sé que determinats discursos polítics, o decisions errònies, fomenten aquests comportaments. Però avui no vull entrar en això. Només vull preguntar-me on ens deixa com país i com a societat això de 'ai, que no ens molestin' ".





Això l'ha conduït a la seva tercera reflexió: "No sé si és la més important, però a mi m'ha arribat moltíssim i de vegades ho oblidem. És invocar la força de l'afecte. Un afecte que, a mi família i a mi sincerament ... -ha dit abans d'interrompre per agafar aire i poder prosseguir per l'emoció- ... ens ha desbordat en aquestes setmanes tan complicades ". Sense poder evitar les llàgrimes de nou, i fent broma fins i tot amb que "fotre, no pagament", ha volgut agrair aquest afecte no només d'amics, sinó de totes les ràdios, companys i oients.





Ha explicat que aquest mateix dilluns l llegar a l'equip el missatge d'una oient que li desitjava força i sort després de perdre al seu marit per Covid: "Detalls com aquest són els que em reafirmen en que potser hauríem invertir més energia en les coses importants de la vida, les que tenen a veure amb els sentiments nobles, amb tenir cura de les persones a les que volem, amb intentar que aquest món sigui una mica millor, que tampoc és tan complicat. i no perdre temps en baralles absurdes i altres collonades " .