Edmundo Font és nomenat ambaixador de Mèxic a Malàisia

Edmundo Font, columnista de CatalunyaPress des de fa ja vuit anys, ha estat nomenat ambaixador de Mèxic a Malàisia. El diplomàtic, que també representarà Mèxic de forma concurrent davant les repúbliques de Kiribati i Nauru, compta amb més de 47 anys en el Servei Exterior Mexicà. Actualment és l'ambaixador en actiu amb més antiguitat i ha estat adscrit a Amèrica Central, Amèrica del Sud, el Carib, Europa, Orient i Àsia.





Carrera diplomàtica d'Edmundo Font





Font ha impartit cursos a la Universitat Catòlica del Salvador (UNICAES) i a la Universitat Centreamericana José Simeón Cañas (UCA), a la Universitat Federal de Rio de Janeiro (UFRJ); i a la Universitat d'al-Azhar del Caire, a més de ser autor de 7 llibres.





El 1974 va ingressar al Servei Exterior Mexicà, on va ocupar el càrrec de cap de Cancelleria a El Caire (1978-1980) i a Roma (1986-1986); cap de les Missions consulars a Rio de Janeiro (1980-1986) i Barcelona (1992-1995); ambaixador a Colòmbia (1989-1992), a l'Índia (1995-1999), Sri Lanka, Bangla Desh i el Nepal (1995-1999); i a el front de l'ambaixada dels països de Carib Oriental, amb seu a Santa Lucía (2012-2013).





CLAU A LES ÚLTIMES DISPUTES DIPLOMÀTIQUES DE MÈXIC





Mèxic va anunciar al gener l'enviament de Edmundo Font com a nou encarregat de negocis 'ad interim' a La Paz, en el marc de la crisi diplomàtica entre tots dos països per la decisió del Govern d'Andrés Manuel López Obrador d'asilar en la seua Ambaixada a antics collaboradors de l'ex president bolivià Evo Morales.





Com a resposta, les autoritats de Bolívia van expulsar a l'ambaixadora mexicana, María Teresa Mercado, així com a l'encarregada de negocis i al cònsol d'Espanya, Cristina Borreguero i Álvaro Fernández, per "danyar greument la sobirania i la dignitat del poble i del Govern constitucional de Bolívia".





No obstant això, l'objectiu de Font era calmar les aigües, i amb la seua llarga experiència va ser a Bolívia amb un full de ruta perfectament dissenyat que va executar amb temprança i diàleg.





Finalment, va complir la seua missió a Bolívia i el govern de Mèxic li va atorgar l'alta condecoració, Legió d'Honor “Mariscal Andrés de Santa Cruz i Calahumana”, en el grau de Gran Oficial, per a posteriorment ser enviat a Malàisia com a màxim representant del seu país.





Una vida dedicada a la pintura





La cursa de Font va molt més enllà de la diplomàcia. Una de les seves grans passions és la pintura, amb la qual ha collit grans èxits. Un dels seus treballs de la sèrie "Sabates i Zapatistes de Font" va ser inclòs en 2010 en l'exhibició dedicada al Bicentenari de la Revolució Mexicana, al Museu d'Art Popular de Mèxic.

















La producció pictòrica de Font ha estat exhibida en més de 40 ocasions en diferents exposicions, tant dins com fora de Mèxic. El diplomàtic va ser nomenat Personatge Il·lustre de Ciutat Madero, a Tamaulipas.