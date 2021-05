Mor l'exalcalde de Puigverd i exsenador de PSC Josep Maria Batlle en un accident de tractor

L'exalcalde de Puigverd de Lleida i exsenador de PSC, Josep Maria Batlle, de 71 anys, ha mort aquest dilluns en un accident de tractor.





Josep Maria Batlle ha mort és al sortir de la via en un camí asfaltat a Puigverd de Lleida per causes que encara s'estan investigant, ha informat el Servei Català de Trànsit.





Tractor - Arxiu EP





Després de rebre l'avís a les 13.30 hores, quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra al costat de quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies de Sistema Mèdic d'Emergències (SEM) s'han desplaçat fins al lloc de l'accident.





El primer secretari de PSC a Lleida, Òscar Ordeig, ha afirmat en declaracions a Europa Press, que la formació lamenta la mort de l'històric socialista, militant des de la fundació del partit.





Batlle va ser elegit alcalde del seu poble a les eleccions de 1973 i va ocupar el càrrec fins a 2003, va ser triat senador a les eleccions generals de 2000, 2004 i 2008 i ha estat portaveu al Senat de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.





Amb la mort del socialista, són 34 les persones que han mort a causa d'un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya el 2021.