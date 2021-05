Canàries notifica la mort d'un nen de 6 anys per coronavirus

Canàries ha registrat 107 nous casos de Covid -19 en les últimes 24 hores, de manera que el total acumulat a les illes s'eleva a 53.842, a la vegada que el nombre de morts arriba als 749 després de sumar dues morts --una a Tenerife i una a Gran Canària -, segons les dades que la Conselleria de Sanitat de l'Executiu autonòmic avança diàriament passades les 14.00 hores.





Una dona rep la vacuna de Moderna - Europa Press





Pel que fa a les dues morts registrades, la Conselleria exposa que en el cas de Tenerife es tracta d'un nen de 6 anys, mentre que l'òbit de Gran Canària correspon a un home, de 56 anys, matisant que en ambdós casos tenien patologies prèvies de gravetat.





Així del total de casos, 2.834 es troben actius (-61), dels quals 71 estan ingressats a UCI (-1), 257 estan hospitalitzats (+5) i 2.506 estan en el seu domicili (-65). A més, 50.259 persones ja han superat la malaltia a les illes després de rebre l'alta 166 en les últimes hores.





Quant a la Incidència Acumulada (IA) a 7 dies a Canàries cau fins als 39,16 casos per cada 100.000 habitants i a 14 dies baixa als 85,57 casos per 100.000 habitants. Fins avui s'han realitzat un total de 1.077.264 proves PCR a les illes, de les quals 57.240 han donat positiu, el que representa el 5,31 per cent de l'total.





Per illes, Tenerife suma 64 nous contagis amb un total de 23.370 casos acumulats, dels quals 1.888 estan actius epidemiològicament (-21), 416 han mort (-1) i 21.066 han superat la malaltia; mentre Gran Canària compta amb 21.986 casos acumulats (+33), dels quals 769 estan actius (-38), 261 han mort (+1) i 20.956 van rebre l'alta.





Lanzarote, per la seva banda, acumula 5.084 (+ 11), dels quals 143 són actius epidemiològicament (+4), 48 han mort i 4.893 van rebre l'alta; Fuerteventura té 2.269 casos acumulats (+3), dels quals 15 estan actius (-3), 13 van morir i 2.241 han superat la malaltia.





La Palma, per la seva banda, suma dos nous caos amb un acumulat 537, dels quals set estan actius (+2), sis han mort i 524 van superar la malaltia; El Hierro segueix amb un acumulat de 363, dels quals vuit es mantenen actius (-5), quatre van morir i 351 han rebut l'alta. La Gomera tampoc té nous casos i acumula 231, dels quals hi ha tres actius, una persona ha mort i 227 van superar el virus.