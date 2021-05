'El Petit Nicolás', a judici aquest dimarts per fer veure que era un càrrec oficial en un viatge a Ribadeo

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, més conegut com 'El Petit Nicolás', s'asseurà aquest dimarts al banc dels acusats pel viatge que va fer el 2014 a Ribadeo fent-se passar per un enllaç de la Vicepresidència de Govern i Casa Real, per la qual cosa s'enfronta a una pena de set anys de presó i una multa d'uns 81.000 euros.





El judici se celebrarà a la Secció 17a de l'Audiència Provincial aquest 11 de maig, tot i que està previst que continuï durant el 12 i el 13, després de fins a tres ajornaments, a causa de la pandèmia de coronavirus i perquè la llavors advocada de Gómez Iglesias va denunciar "pressions i coaccions" cap a ella i la seva família.





La primera sessió estarà marcada pels interrogatoris a Gómez Esglésies i als altres dos acusats --dos policies que l'haurien ajudat--, als quals seguiran els primers testimonis, tres policies nacionals. Les testificals, prop d'una vintena, es prolongaran dimecres i dijous, quan està previst que quedi vist per a sentència.





Gómez Iglesias, que ara tindrà com a advocat defensor a Manuel Marchena Perea, fill del magistrat del Tribunal Suprem Manuel Marchena, serà jutjat pel viatge que va fer a Ribadeo el 13 d'agost de 2014 simulant ser un alt càrrec per reunir-se amb un empresari, "amb la finalitat de guanyar-se la seva confiança, sense que consti amb certesa si pretenia obtenir-ne un benefici econòmic directe ", segons l'escrit de la Fiscalia.





Ajudat per dos policies





Per a això, li va demanar a un policia municipal de Madrid a qui coneixia d'abans, Jorge González, que li proporcionés els mitjans policials per "aparentar el caràcter oficial". Aquest agent, al seu torn, va contactar a un policia municipal de Torrijos (Toledo), Carlos Pérez. El primer va rebre del 'Petit Nicolás' un pagament de 2.000 euros i va donar al seu company 400 euros.





'El Petit Nicolás', els dos policies i 4 conductors amb els seus respectius cotxes --als quals Gómez Iglesias havia contractat i als que van fer creure que era un viatge oficial-- van marxar cap a Ribadeo en una "comitiva". Els cotxes llogats portaven acreditacions falses de el Ministeri d'Interior elaborades pel propi acusat al seu ordinador, al que se sumaven els rotatius lluminosos, aparells de transmissió i 'pinganillos' que l'agent González havia retirat de dependències policials.





A l'arribar a Ribadeo, van ser rebuts per un cotxe i dues motos de la Policia Municipal, una escorta que 'El Petit Nicolás' havia sol·licitat dies abans per telèfon, identificant-se com l'enllaç entre Vicepresidència de Govern i Casa Reial. També va reservar taules i places d'aparcament al Club Nàutic, indicant igualment que aniria "una alta personalitat de la Casa Reial".





Ja al restaurant, Gómez Iglesias va ser rebut per l'alcalde de Ribadeo, a qui es va presentar com l'enllaç i amb qui "va departir breument", abans de dinar amb l'empresari. L'agent González va interrompre el menjar per avisar el 'Petit Nicolás "que tenia una trucada de la llavors vicepresidenta de Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, la qual cosa era fals. Després de dinar, van tornar amb la mateixa "comitiva" a Madrid.





Horitzó judicial





Per aquests fets, 'El Petit Nicolás' està acusat de presumptes delictes d'usurpació de funcions públiques, falsedat en document oficial i suborn actiu, i la Fiscalia de Madrid li demana un total de set anys de presó, la inhabilitació per exercir el dret a sufragi durant el mateix temps, i una multa de 27 mesos amb una quota diària de cent euros, prop de 81.000 euros en total.





Els dos policies també estan acusats de presumptes delictes d'usurpació de funcions públiques i suborn passiu. El Ministeri Públic sol·licita per a ells cinc anys i mig de presó, la inhabilitació esmentada durant any i mig, i una multa de quinze mesos amb una quota diària de 10 euros.





Es tracta només d'un dels judicis que Francisco Nicolás té pendents i pels quals s'enfronta a un total de 27 anys de presó per delictes d'estafa, revelació de secrets o integració en grup criminal, entre d'altres.





L'Audiència Provincial de Madrid ja va confirmar al juliol de 2018 la seva absolució d'haver comès un delicte d'injúries i calúmnies contra el CNI en diversos mitjans de comunicació per acusar l'organisme de 'punxar' el seu telèfon il·legalment. En aquest cas, la defensa del 'Petit Nicolás' va al·legar trastorns mentals per declarar la seva inimputabilitat.