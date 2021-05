El Parlament demana recuperar els toros en directe a TVE amb el suport de PP i Vox i l'abstenció del PSOE

La Comissió Mixta (Congrés-Senat) de Control Parlamentari de la Corporació RTVE i les seves societats ha aprovat aquest dilluns una incitativa del PP per la qual s'insta a RTVE a donar espai a la tauromàquia en la seva programació i ha rebutjat una altra proposta de Vox perquè tornin de manera urgent els ingressos per publicitat.





El president de la Corporació RTVE, José Manuel Pérez Tornero - Europa Press







Així, la proposició no de llei del PP, que aposta per tornar a retransmetre en directe els festejos taurins a TVE, documentals de llegendes del toreig i reportatges divulgatius sobre la tauromàquia, ha rebut el suport dels parlamentaris de PP i Vox, mentre que Unides Podem, ERC i Más País han votat en contra i el PSOE s'ha abstingut, donant llum verda a l'aprovació del text.









En la seva intervenció, el portaveu popular, Andrés Lorite, ha posat èmfasi que la tauromàquia és "art" i "cultura", però també "es converteix en un motor de desenvolupament econòmic i de generació de milers de llocs de treball". "Sens dubte, el món del toro té un gran valor mediambiental, social, econòmic i cultural en la nostra societat", ha insistit.





"El toro, ara mateix, no té una programació en gran mesura per les decisions que han pres alguns polítics territorialment, que han retallat la llibertat, que han retallat la possibilitat que el món de brau desenvolupi no només la seva economia, la seva cultura i el seu art ", ha manifestat Víctor Sánchez del Real, diputat de Vox.





La diputada de Más País Inés Sabanés ha defensat que "les activitats que signifiquen dolor i sofriment per a l'animal no poden ser promocionades per una televisió pública", mentre que el senador d'ERC Bernat Picornell ha afirmat que "matar un animal no és per res cultura" i que "torturar no és cultura", pel que ha posat de manifest el seu rebuig a la proposta.





En la mateixa línia s'ha expressat la diputada d'Unides Podem Sofia Fernández Castañón, que ha argumentat que les dades del Ministeri de Cultura apunten que "els clubs de lectura tenen més participació que la tauromàquia" i que "moltes coses minoritàries poden tenir una major representació dins de la programació".





Des del PSOE, el parlamentari Jesús Martín ha dit que, "en nom de la independència de Ràdio Televisió Espanyola i el lliure criteri dels que avui tenen encomanada la seva gestió", el seu grup està "en la cultura de no prohibir, no fomentar", pel que ha anunciat la seva abstenció.





D'altra banda, la Comissió Mixta (Congrés-Senat) de RTVE ha rebutjat, amb 30 vots en contra i els tres a favor de Vox, la proposició del partit de Santiago Abascal en què instava a el Govern a derogar la Llei de Finançament de RTVE per tornar "urgentment" la publicitat com a via de finançament.





Segons ha exposat el portaveu de Vox, Manuel Mariscal, "hi ha tres arguments principals per defensar aquesta iniciativa": "En primer lloc, per la situació que atravessen els espanyols en aquests moments de crisi econòmica, perquè l'eliminació de la publicitat de TVE l'any 2009 es va deure a qüestions polítiques i no a criteris de bona gestió i perquè TVE necessita noves vies de finançament per realitzar la seva activitat i, sobretot, per pagar els seus 50 milions d'euros de deute, un deute que deixa com a herència Rosa Maria Mateu ".





En el torn de portaveus, la diputada de Más País, Inés Sabanés, ha justificat el seu rebuig al no considerar "apropiat ni pel fons ni per forma aquesta proposició", ja que ha defensat donar "temps" al nou Consell d'Administració perquè prengui les mesures que consideri oportunes.





Seguidament, Picornell ha defensat la necessitat de "posar sobre la taula totes les possibilitats de finançament que vagin a favor que RTVE sigui sostenible des de tots els punts de vista" i ha afirmat que eliminar la publicitat "no va ser una bona decisió o si més no, almenys no ha tingut els resultats esperats ".





Des d'Unides Podem, Sofia Fernández ha posat en relleu que el model de finançament de RTVE s'ha d'incloure en el mandat-marc i ha recordat que per a això s'ha creat una subcomissió encarregada de redactar la proposta de mandat-marc a la Corporació.





Així mateix, el popular Rodrigo Mediavilla considera que la Llei de Finançament ha estat un "desastre". Tot i això, veu "precipitada" la conclusió de la iniciativa d'una volta urgent de la publicitat i creu necessari "un altre anàlisi, una altra reflexió".





El diputat de PSOE Pedro Casares ha declarat que "la pèrdua d'ingressos per publicitat era ja una evidència en l'any 2009, quan el Govern i els grups parlamentaris van prendre aquella decisió per àmplia majoria de les Corts Generals i quan es va decidir apostar per un model de televisió pública més sostenible, eficaç i independent".





"Podem analitzar si aquest sistema de finançament està funcionant o cal revisar-lo", ha reconegut Casares, per després afegir que es pot parlar d'això "sense presses i per descomptat sense urgències", donant marge a el nou Consell d'Administració i a el nou president, així com a la subcomissió recentment creada per a l'elaboració del nou mandat-marc.