La reforma fiscal es podria endarrerir més enllà de 2023 si no s'ha recuperat l'economia, assegura Montero

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha assenyalat aquest dilluns que l'aprovació de la reforma fiscal es podria endarrerir més enllà del que es recull en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en 2023 si no s'ha recuperat el creixement econòmic previ a la pandèmia, encara que no veu probable que això pugui succeir.





María Jesús Montero - Europa Press







"La reforma fiscal estarà sempre condicionada a la recuperació econòmica", ha assenyalat la ministra en roda de premsa per presentar els components sobre fiscalitat, lluita contra el frau fiscal i eficàcia de la despesa pública inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.







Segons ha explicat Montero, no hi ha cap xifra de recaptació compromesa amb Brussel·les sobre la reforma fiscal de cara a l'any 2023, sinó que hi ha un objectiu de reduir gradualment la diferència de 7,7 punts del PIB de pressió fiscal que té Espanya amb la mitjana de la zona euro. "No hi ha compromís de xifres, ni s'ha exigit cap compromís de xifres fins a no veure les conclusions dels experts", ha remarcat la titular d'Hisenda.





Tampoc s'han compromès amb Brussel·les ni a eliminar la bonificació del dièsel ni els tipus reduïts de l'IVA, segons va aclarir Montero, que s'ha referit en tot moment a les recomanacions que el Comitè d'Experts realitzi.





La previsió de l'executiu és que es recuperaran les xifres de PIB prepandemia a finals de l'any 2022, de manera que les mesures fiscals contemplades es preveuen per 2023, tot i que coincideixi amb la celebració d'eleccions generals. "Tot està en funció de les previsions de xifres de creixement. Si no arribem a les xifres de recuperació, tot el calendari es mobilitzarà", ha incidit la ministra, que ha afegit que així s'ha negociat amb Brussel·les i que si es canvia el "cronograma", també s'acordarà amb la Comissió, per la qual cosa no creu que es puguin posar en dubte la recepció dels fons si hi ha algun retard d'alguna reforma.





De la mateixa manera, Montero ha avançat que determinades mesures podrien abordar-se en 2022, any en què el comitè d'experts per a la reforma fiscal ha de tenir les seves conclusions i si així ho aconsella dit comitè. Tot i això, ha aclarit que això no ha de suposar 'per se' una pujada d'alguna figura tributària, sinó també pot implicar "algun incentiu fiscal o disminuir tipus".





No es tancarà la bretxa fiscal amb la UE de cop





En la seva opinió, Espanya no pot acudir a la Unió Europea a exigir que posi un volum considerable de recursos -140.000 milions- sense que el país emprengui "reformes imprescindible" per acostar-se a la mitjana europea de pressió fiscal i recaptació.





Espanya ingressa gairebé vuit punts menys del PIB que la mitjana europea, amb una pressió fiscal del 38,7% del PIB, enfront del 46,4% de la mitjana de la zona euro. La idea de Govern és anar tancant aquesta bretxa de mica en mica i sense comprometre el creixement econòmic, però Montero ha descartat que Espanya pugui tancar en el període comprès en el Pla de Recuperació 2021-2026 aquest "gap diferencial" amb Europa.





"En cap cas" es pujaran impostos a la classe mitjana i treballadora





La ministra ha tornat a recalcar, sobre una possible pujada de l'IRPF, que "en cap cas" es pujaran impostos a la classe mitjana o treballadora, sinó que s'abordarà la progressivitat d'ell mateix. "Entenem que la classe mitjana proporcionalment paga més impostos respecte a patrimonis més alts", ha assenyalat la ministra.





No obstant això, sí que ha admès que pel que fa a alguns impostos, com els referits a fiscalitat verda o a la salut (en el cas de l'impost a begudes ensucrades), sí que afecta la classe mitjana i treballadora encara que no persegueixin un afany recaptatori.





De la mateixa manera, la ministra opina que en el cas de l'Impost de Societats, les multinacionals i els grans grups empresarials paguen proporcionalment menys que les pimes, i fins i tot en alguns casos s'apliquen crèdits fiscals que fan desaparèixer pràcticament la seva tributació. "Aquesta és una situació regressiva i injusta i cal corregir-la", ha insistit.





Per això, Espanya espera que es pugui arribar en els propers mesos a un acord sobre fiscalitat en el marc de l'OCDE que abordi l'establiment d'un tipus mínim en l'Impost sobre Societats, animat per la voluntat de la nova Administració Biden i després del "boicot" de Donald Trump.





Fa unes setmanes la secretària del Tresor nord-americà, Janet Yellen, va traslladar la proposta del nou Govern de Joe Biden d'aprovar un nivell impositiu mínim a nivell global per a les empreses, de manera que s'eviti la "carrera" a la baixa que existeix actualment.





Fugir de l'eslògan de "baixades d'impostos"





La ministra ha instat que en aquest moment polític s'ha de "fugir" del "soroll" associat a la fiscalitat, criticant que aquells que abanderen l'eslògan de "baixada d'impostos" s'emmarquen en un model en el que l'estat de benestar és "pràcticament inexistent" i en el qual no es volen combatre les desigualtats.

Segons ha assenyalat la ministra, en els últims anys s'ha produït una "deslegitimació" de determinades figures tributàries i s'ha avançat cap a una "perillosa carrera fiscal a la baixa". "És imprescindible que hi hagi debats de país amb rigor intel·lectual, honest i valent. Si hi ha formacions que diuen que els diners ha d'estar a la butxaca, vull transmetre que hi ha contribuents que no tenen diners a la butxaca", ha remarcat la ministra.





Davant d'això, Montero ha fet una crida als agents públics i privats implicats per actuar des de la lleialtat institucional. "Els espanyols es mereixen que totes les formacions i administracions treballem unides per resoldre problemes estructurals i els transitoris de la crisi", ha remarcat