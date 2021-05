Un centenar de professionals de l'oci nocturn es manifesten a Barcelona per reobrir el sector

Un centenar de treballadors i empresaris de l'oci nocturn català s'han concentrat aquest dilluns a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar l'obertura del sector, tancat des de març de 2020, i un pla d'ajudes per pal·liar les pèrdues per les restriccions decretades arran de la pandèmia.





Protestes a Sant Jaume de Barcelona per demanar la reobertura del sector - Europa Press







La protesta estàtica ha estat convocada per la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon), el Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, l'Associació de Sales de Concert de Catalunya (Asacc) i l'entitat Som Oci Nocturn.







Els participants s'han concentrat de manera pacífica i sense proclames a les 18.00 hores davant de l'Ajuntament de Barcelona, alçant cartells en què es llegeix 'Botellón no és oci nocturn', 'Cultura en fallida' i 'Ayuso, vine a Catalunya! ', entre d'altres.





En concret, el sector ha reclamat un pla sectorial de reobertura dissenyat pel Procicat, un certificat d'immunització que permeti entrar als locals i un calendari d'obertura "clar i definit", a més d'un pla d'ajudes per part de la Diputació de Barcelona i un altre dels ajuntaments catalans.





En declaracions als mitjans, el secretari general de Fecalon, Fernando Martínez; el president de la Asacc, Lluís Torrents, i el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, Ramon Mas, s'han mostrat optimistes al considerar que el pla sectorial podria aprovar-se aquest proper dimecres.





Evitar "els botellons"





Per evitar els "botellons i festes il·legals", les entitats han exigit que es canalitzi l'activitat nocturna mitjançant establiments adequats que garanteixin totes les garanties sanitàries que estableixi aquest pla sectorial per evitar contagis.





Martínez ha defensat que l'oci nocturn pot implantar totes les mesures sanitàries i d'higiene, a més de sistemes de ventilació, distàncies de seguretat i ús de màscares, i podria ajudar a controlar "aquest problema d'ordre públic", en referència a les aglomeracions que haver la matinada d'aquest diumenge a ciutats com Barcelona per tal del toc de queda.





Reobertura "com més aviat millor"





Torrents ha manifestat que el sector dels concerts té l'esperança posada en l'estiu, tot i que ha avisat que si l'obertura ha de ser progressiva, "el millor és que sigui el més aviat possible". Per la seva banda, Mas ha defensat que les mesures "òptimes" per reobrir els locals serien amb el 50% de l'horari --fins a les 3.00 hores de la matinada-- i un aforament superior al 50%.





El sector ha alertat que algunes discoteques i locals de zones turístiques porten des de setembre de 2019 sense obrir i sense tenir ingressos, amb càrregues impositives del 100% i amb la "lentitud" dels pagaments dels ajuts de la Generalitat i del Govern central.