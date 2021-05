Més de 100 persones protesten davant la seu d'ERC per la falta d'acord amb Junts

Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dilluns cap a les 21.00 hores davant de la seu d'ERC al carrer Calàbria de Barcelona per protestar per la decisió d'ERC de governar en solitari al considerar esgotades les possibilitats d'un pacte amb Junts.





Seu d'ERC a Barcelona @ep





A la protesta s'han pogut escoltar càntics com 'Puigdemont, el Nostre president', 'ERC i JxCat, la paciència s'ha acabat', 'Junqueras, traïdor, púdreix-te a la presó' i 'Guerra, guerra, guerra; guerra per la terra' i alguns manifestants onejaven la bandera estelada.





Els republicans van donar per tancades dissabte les negociacions amb Junts per considerar impossible arribar a un acord amb la formació liderada per l'expresident Carles Puigdemont per construir una coalició de govern i van anunciar que tractarien d'arribar a un pacte per governar en solitari.