Estats Units aprova l'ús de la vacuna de Pfizer en persones d'entre 12 i 15 anys

L'Administració de Medicaments i Aliments dels Estats Units (FDA, per les seves sigles en anglès) ha aprovat aquest dilluns l'autorització d'emergència per a l'ús de la vacuna de Pfizer-BioNTech en menors d'entre 12 i 15 anys. És la primera vacuna de Covid-19 a la qual es dona llum verda per a ser administrada als adolescents més joves en territori nord-americà.





"És un pas significatiu en la lluita contra la pandèmia de Covid-19", ha celebrat en un comunicat la comissionada interina de la FDA, Janet Woodcock, sobre l'autorització, que suposa apropar la ciutadania al "retorn a la normalitat i el final de la pandèmia".





Vacuna de Pfizer @ep





Woodcok ha assegurat que els pares i tutors dels menors "poden estar segurs" perquè l'agència ha fet una revisió "exhaustiva i rigorosa" de les dades disponibles sobre la vacuna.





En aquesta revisió ha determinat que la vacuna Pfizer compleix amb els criteris legals per concedir-li l'autorització d'ús d'emergència, que originalment va rebre l'11 de desembre de 2020 per a majors de 16 anys. D'aquesta manera, s'ha ampliat la franja d'edat recollida en aquella autorització.





L'agència ha recalcat que els "beneficis coneguts i potencials d'aquesta vacuna en persones de 12 anys o més superen els riscos coneguts i potencials, fet que dona suport a l'ús en aquesta població".





"Tenir una vacuna autoritzada per a una població més jove és un pas crític per continuar disminuint la immensa càrrega de salut pública causada per la pandèmia de Covid-19", ha dit el director del Centre d'Avaluació Biològica de la FDA, Peter Marks.





Per avalar l'ús d'aquest inmunizador en aquest grup, la FDA ha avaluat documents presentats per la companyia, com un assaig clínic en el qual van participar 2.260 nens de 12 a 15 anys, que va mostrar que l'eficàcia de la vacuna és del 100 per cent i és ben tolerada.





S'espera que les vacunes per als nens de 12 a 15 anys comencin després d'obtenir aquesta recomanació. Sobre aquesta qüestió, l'Administració de Joe Biden ha indicat que es mobilitzarà per a l'aplicació d'aquesta vacuna en aquest grup d'edat a través del programa federal de farmàcia, pediatres i metges de família.





Amb la inoculació d'aquests menors, s'obre la immunització a 17 milions de persones més als Estats Units, un cinc per cent de la seva població. Això suposa que la campanya de vacunació pugui arribar ja a un 85 per cent de la població --els elegibles per rebre les dosis--.





Els majors de 18 anys tenen permesa l'aplicació de les vacunes de Moderna i de Johson & Johson, Jansenn.