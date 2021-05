Més del 80% dels agents de la Guàrdia Civil a Catalunya han rebut ja la primera dosi de la vacuna

Més del 80% dels agents de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya han rebut ja la primera dosi de la vacuna contra la coronavirus Covid-19, segons ha informat aquest dimarts la directora general de l'Institut Armat, Maria Gámez, que ha detallat que el percentatge supera el 90% a Andalusia.





Gámez ha ofert aquestes dades en una entrevista a Canal Sud Ràdio després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordenés a finals d'abril al Govern de la Generalitat reprendre la vacunació contra el Covid-19 a policies i guàrdies civils i assolir "la mateixa proporció" d'agents vacunats que en el cos de Mossos d'Esquadra.





Guàrdies Civils rebent la vacuna a Múrcia - Arxiu EP





La directora general de la Guàrdia Civil ha assegurat que s'ha arribat a "un nivell molt acceptable de vacunació a tot el país" i ha detallat que a Andalusia "més del 90% dels efectius de la Guàrdia Civil ja estan vacunats de la primera dosi "a l'espera que les autoritats sanitàries" diguin quan i com fer la segona dosi si és així el que es determina ".





"En algun territori hem anat una mica més lent, ha depès de l'agilitat o no de les respectives autoritats sanitàries de la comunitat, com és el cas de Catalunya, però afortunadament també allà ja caminen per sobre del 80% amb la qual cosa ja és una situació de tranquil·litat per a uns efectius que estan molt a prop de la gent i que, per tant, salvaguardar la seva salut també era molt important per seguir protegint els altres ".