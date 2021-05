Marroc titlla de "pura provocació" la presència del líder del Polisario a Espanya

La formació política Partit Justícia i Desenvolupament (PJD), el partit del primer ministre marroquí, Saadeddine Othmani, ha criticat aquest dilluns la recepció del líder del Front Polisario, Brahim Ghali, a Espanya, un acte que ha considerat com "inacceptable" i " pura provocació ".





A través d'un comunicat emès després d'una reunió que duen a terme tots els mesos per examinar esdeveniments polítics nacionals i internacionals, recollit per l'agència de notícies MAP, el partit assenyala que és una acció "en contradicció amb les sòlides relacions bilaterals".





Brahim Ghali @ep





En aquest context, ha instat a Govern espanyol a que defineixi "clarament la seva posició sobre aquesta flagrant violació i que emprengui immediatament tot el que sigui probable per posar remei a aquesta violació", una actitud davant la que ha demostrat la seva "enèrgica condemna".





En l'escrit, la secretaria general de la formació política ha recordat que Ghali "és objecte de greus acusacions vinculades a violacions dels drets humans, crims de lesa humanitat i flagrants violacions dels drets dels segrestats en els campaments de Tindouf".





Aquesta condemna se suma al rebuig generalitzat que s'ha produït al Marroc la presència de Ghali a Espanya, precisament aquest diumenge el partit Istiqlal es dirigia a una missiva al secretari general del Partit Popular espanyol, Pablo Casado, per protestar per aquesta acció.





A més, en el seu comunicat el PJD també ha condemnat "enèrgicament les violacions contra la Mesquita Al Aqsa i la insistència en ingressar als seus esplanades i violar la seva sacralitat" a Jerusalem, així com "les violacions en totes les altres àrees de la ciutat santa" , mentre ha renovat el seu suport "al poble palestí en la seva contínua lluita per la seva independència i per l'alliberament de les seves terres".





Ghali, també president de l'autoproclamada República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), es troba hospitalitzat des de fa dues setmanes en un hospital de Logronyo per rebre tractament contra la COVID-19. El Govern espanyol ha justificat la decisió de la seva acollida per raons estrictament humanitàries.





L'arribada del líder del Polisario a Espanya va suscitar malestar des del primer moment a Rabat. Des del Marroc han acusat Espanya d'ometre de manera premeditada l'acollida de Ghali en el que han descrit com una decisió contrària a la relació de "bon veïnatge" entre els dos països i de la qual el regne alauita "extraurà les seves conseqüències".





No obstant això, la ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, ha assegurat que s'han donat "les explicacions oportunes sobre les circumstàncies que ens van portar a acollir per raons estrictament humanitàries" a Ghali i ha insistit en les bones relacions existents entre els dos països.





Un dels aspectes que més sembla haver molestat al Marroc és el fet que Ghali té causes pendents davant la justícia espanyola i no s'ha procedit a la seva detenció. Això és també el que ha sol·licitat l'Associació Sahrauí per a la Defensa dels Drets Humans (ASADEDH) en virtut d'una causa pendent per delictes comesos presumptament contra la població sahrauí dissident refugiada als campaments sahrauís de Tindouf (Algèria).