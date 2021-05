Teatre català a Madrid

Diu un vell adagi que "ningú és foraster a Madrid" té molta raó perquè la veritat és que la capital d'Espanya és una ciutat polièdrica i mestissa en la qual tenen cabuda cultures diverses. I, com és natural, i de manera preferent, les pròpies d'altres comunitats espanyoles. No és estrany trobar en els escenaris madrilenys muntatges en català i per al 15 de maig està prevista la presentació de "36 preguntes que Faran que t'enamoris", una producció de la Federació d'Ateneus de Catalunya (FAC) a través de la Xarxa de Teatres d'Ateneus de Catalunya (XTAC) que es presentarà al Cercle Català (Plaça d'Espanya, 6) a les sis de la tarda.





Aquesta comèdia, escrita i dirigida per Pere Anglas obra i que s'ha representat ja en 16 locals de la xarxa teatral de Catalunya, està inspirada en l'experiment que el psicòleg canadenc Arthur Aron va realitzar el 1997 sobre els mecanismes que entren en funcionament quan estem enamorats d'algú. Es basava en un qüestionari de 36 preguntes que diverses parelles d'estranyes havien de respondre. El més curiós va ser que si bé l'experiment estava destinat únicament a investigar la intimitat, la veritat és que, després d'aquestes sessions, més d'una parella s'havia enamorat. Tot això fa que sigui una comèdia teatral àcida, fresca, desvergonyida i molt "friki" que tracta de l'amor, la família i l'amistat.







"36 preguntes que Faran que t'enamoris" està protagonitzada per Xavier Alomà i Lara Correa, membres de la jove companyia Els McGregor Teatre.