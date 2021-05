Simón apunta a la probable arribada d'una quarta onada per les festes després de la fi de l'estat d'alarma

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, confia que les festes d'aquest cap de setmana provoquin un "pic puntual" de contagis per coronavirus, encara que no descarta que pugui produir-se una "quarta onada "com a conseqüència d'aquestes celebracions sense màscares i sense distància.





"Fins fa dos dies hagués dit que podíem esperar que continués la tendència descendent dels últims 10-12 dies, que teníem l'oportunitat important de no tenir una quarta onada, però ara mateix no ho sé, ni jo ni ningú a Espanya pot saber quantes persones van a tornar a ingressar a les UCI ", ha advertit Simón aquest dilluns en roda de prensa.





En aquest sentit, Simón s'ha mostrat "no enfadat però sí decebut" al veure les imatges d'aquest cap de setmana, de centenars de joves celebrant la finalitat de l'Estat d'Alarma al carrer sense complir les recomanacions sanitàries.





Fernando Simón @ep





"Com a país ens en sortirem millors però no vol dir que tots, sempre hi ha gent que no pertany a el grup dels sensats. No estic enfadat, sí decebut, molt, probablement fins amb mi perquè no he estat capaç de transmetre el missatge a la població , ni als mitjans de comunicació ni als polítics", ha assenyalat.





Tot i que els majors de 70 i 80 anys estan bastant immunitzats amb la vacunació (el 97% dels majors de 80 i el 44% dels majors de 70 A 79, tenen posada la pauta completa), Simón ha advertit que aquestes celebracions poden tenir un impacte més gran en els grups "no vacunats".





"Tinc l'esperança que l'impacte no sigui molt gran a nivell general però sí que pot tenir-lo en els no vacunats", ha precisat. A més, encara que els més grans estiguin vacunats, ha recordat que les vacunes no tenen una eficàcia del 100% i hi ha prop d'un 10% de població vacunada que pot seguir emmalaltint pel Covid.





UNA NIT PER FER "EL QUE ELS DONAVA LA GANA"





Simó ha dit que pot "entendre" que "alguns tinguessin aquestes ànsies" d'"un moment de relaxament, de fer el que els donava la gana", però els demana que, al menys, ara siguin "molt prudents" i controlin molt amb qui i com s'ajunten en els propers dies.





"Puc entendre que alguns grups necessitessin aquesta nit però ara que tinguin el valor i la responsabilitat de controlar el que vagin a fer els pròxims dies", ha reclamat.





Segons ha recordat, el cap de l'Estat d'Alarma "no era la fi del Covid, dels riscos ni de les mesures prevenció". Actualment, Espanya segueix amb incidències de gairebé 200 casos per 100.000 habitants i hi ha comunitats autònomes amb més de 300. Pel que fa a les defuncions, ha dit que seguien descendint (entre 40 i 50 casos aproximadament a el dia), però ara no sap què va a passar.





També ha denunciat la utilització de tota la informació relacionada amb l'Estat d'Alarma i que ha passat a la nit de dissabte a diumenge "amb finalitats que no tenien res a veure amb el control del coronavirus".





MOLT DUR PER ALS SANITARIS





A l'ésser preguntat per la reacció dels sanitaris per les celebracions de dissabte, Simón ha lamentat que "ha hagut de ser molt dur" per a algunes persones que "s'han deixat la vida, la salut" veure aquestes imatges "des de la finestra de les UCI ".





"No estic gens content avui, crec que se m'ha nota. No em puc imaginar com poden estar els professionals que estan en una UCI saturada, veient morir persones cada dia a les mans", ha afegit.





En aquest punt, l'expert li ha manat tot el seu ànim i el seu suport als professionals sanitaris i ha desitjat que el que s'ha vist aquests dies "no vagi a traduir-se en un increment molt alt en la transmissió i que l'impacte del que sigui que vingui no sigui excessiu ".