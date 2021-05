Detingut un home amb més de 88.000 arxius amb contingut d'abusos sexuals a menors

Material intervingut pels agents @ep





La Guàrdia Civil, en la denominada operació 'Odin', ha detingut una persona a la qual se li han intervingut 88.000 arxius de naturalesa pedòfila descarregats d'Internet.





Durant la investigació, els agents van tenir coneixement d'un seguit de descàrregues d'arxius pedòfils des d'Internet a través de diferents programes i pàgines web, aconseguint la identificació d'un individu del qual es va poder comprovar que hi havia acumulat una ingent quantitat de contingut pornogràfic amb menors.





Per això, es va procedir a practicar un registre en l'habitatge de la mateixa on van ser confiscats diversos ordinadors i multitud de dispositius d'emmagatzematge digital, arribant a trobar-se més de 88.000 arxius de caràcter sexual, alguns d'ells revesteixen especial gravetat tant per la seva extrema cruesa com per la utilització en les imatges de menors.





El detingut, de 47 anys d'edat, ha estat detingut per un delicte de tinença de pornografia infantil, segons han indicat des de la Guàrdia Civil en un comunicat.