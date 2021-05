Maten a nou nens i un professor en un tiroteig a una escola de Rússia

Escola a Kazan - BASA





Almenys deu persones, entre elles nou nens, han mort aquest dimarts en un tiroteig registrat en una escola a la ciutat russa de Kazan, situada al sud-oest de país, segons ha confirmat el servei d'emergències local.





Aquestes fonts han indicat en declaracions concedides a l'agència russa de notícies TASS que entre les víctimes mortals hi ha nou nens i un professor de centre, sense que de moment hagin transcendit les seves identitats.





Així mateix, fonts de seguretat han indicat que el tiroteig ha estat responsabilitat de dos atacants, un dels quals, de 17 anys, ja ha estat detingut. El segon sospitós ha mort en un enfrontament amb les forces de seguretat russes.





D'altra banda, una altra font dels serveis d'emergència citada per l'agència de notícies Sputnik ha assenyalat que després dels trets s'ha registrat una explosió. La policia ha evacuat a diversos estudiants, mentre que altres han saltat per les finestres per escapar del tiroteig.





El fiscal de la república de Tatarstan, Ildus Nakov, s'ha traslladat al lloc de cara a l'obertura d'una investigació sobre el succés. Al lloc hi ha desplegat un dispositiu de seguretat i serveis d'emergència per atendre les víctimes.





Aquí poden veure les imatges. Els joves han saltat per les finestres de l'edifici per fugir dels atacants: