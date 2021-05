Troben almenys quaranta cadàvers de morts per Covid-19 al riu Ganges, a l'Índia

Desenes de cadàvers de persones que es creu que van morir a causa del COVID-19 han aparegut en les ribes del riu Ganges al nord de l'Índia, van dir les autoritats el dilluns. El funcionari de districte, Ashok Kumar, ha informat que uns 40 cadàvers han aparegut al districte de Buxar, prop de la frontera entre Bihar i Uttar Pradesh, dos dels estats més pobres de l'Índia.





Nens jugant al riu Ganges @ep





"Hem ordenat als funcionaris preocupats que es desfacin de tots els cossos, que els enterrin o els s'incineren", ha explicat Kumar a l'agència de notícies AFP. Es creu que els cadàvers han acabat al riu per la saturació que pateixen els crematoris i cementiris locals. A més, per la pobresa extrema de la zona, moltes famílies no disposen de diners suficients per pagar la llenya de les pires funeràries.







De moment s'han trobat 40 cadàvers, però alguns mitjans locals asseguren que la quantitat de cadàvers podria arribar als 100. "Es van detectar entre 35 i 40 cossos, molts d'ells podrien ser víctimes de Covid-19. En dies normals veiem dos o tres cossos d'aquest tipus en aquest tram de riu, però el nombre és més alt a causa del brot mortal ", explica el funcionari local Naval Kant a l'agència de notícies DPA per telèfon des de la ciutat de Chausa, en Buxar.





Durant el cap de setmana també es van trobar diversos cossos parcialment cremats al riu Yamuna a la ciutat de Hamirpur a Uttar Pradesh. Per als partits de l'oposició, és una prova que molts morts per Covid-19 a l'Índia no estan sent registrats.

