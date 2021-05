Illa es nega a donar els seus vots a ERC: "Em toca a mi articular aquesta majoria d'esquerres" per governar

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha insistit aquest dimarts que vol defensar la seva candidatura a president de la Generalitat davant el ple de Parlament per tractar de liderar un Govern progressista: "Em toca a mi articular aquesta majoria d'esquerres" .





"Un Govern d'esquerres només es pot articular reconeixent que el PSC és qui lidera" aquesta majoria, ha proclamat en una entrevista a TVE, en què ha dit que no veu per què no se li permet presentar-se a un debat d'investidura.





Salvador Illa @ep





Preguntat per la possibilitat de repetir les eleccions catalanes al no haver encara un acord per investir un president de la Generalitat, Illa ha dit: "Penedir-se d'haver guanyat les eleccions no és una cosa convenient en democràcia. Jo vaig guanyar les eleccions".





RONDA DE CONSULTES





En una altra entrevista a RNE, el dirigent socialista ha remarcat que demanarà anar a aquest debat quan la presidenta de Parlament, Laura Borràs, obriu una nova ronda de consultes, que espera que sigui "ben aviat".





Ha recordat que el candidat d'ERC a la Presidència i vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, es va sotmetre a una investidura sense tenir els suports necessaris, i ha insistit que vol tenir l'oportunitat de defensar la seva proposta davant del Parlament.





Sobre si els socialistes podrien donar suport a un Govern d'Aragonès per evitar repetir les eleccions, ha replicat: "No veig molt bé per què havent guanyat les eleccions hagi de donar suport al senyor Aragonès i que ell no em doni suport a mi. És una mica contradictori" .





Preguntat per si estan disposats a governar amb ERC, ha garantit que el PSC no ho farà almenys fins que no renunciï a tenir un executiu que persegueixi la independència: "Mentre no abandoni com a objectiu de govern la independència, no em veig capaç de governar amb ells".





Davant crítiques d'alguns sectors i partits per la fi de l'estat d'alarma davant la pandèmia de coronavirus, l'exministre de Sanitat ha afirmat: "Els qui més es queixen que no hi ha estat d'alarma són els que més es van queixar quan ho decretem".





Els comuns DEMANEN QUE CEDA





En Comú Podem ha reclamat a PSC que "no es posi de perfil" i faciliti la conformació d'un nou Govern a Catalunya amb l'acord entre les forces progressistes que deixi fora a Junts i enterrar definitivament l'etapa del "desgovern" i la "confrontació ".





Concretament, ha alertat que la majoria d'esquerra més àmplia de la història al Parlament català no pot permetre que hi hagi una legislatura "perduda" o una repetició electoral, cosa que seria "una vergonya". Per tant, els socialistes han de ser un element "actiu" en el canvi polític.





Així ho ha indicat en roda de premsa la diputada al Congrés i representant d'aquesta confluència Unides Podem, Aina Vidal, després de la decisió del líder d'ERC, Pere Aragonès, de deixar "al marge" a Junts en les negociacions per a la investidura .





Per Vidal, s'obre la "oportunitat" d'un govern progressista i entén que és el moment de "apostar" la via de les forces d'esquerres, que permeti un "nou començament" tant a Catalunya com a la resta d'Espanya.





En conseqüència, Vidal ha emfatitzat que "la fórmula és molt senzilla" i "èxit": "traslladar" les "aliances" que hi ha al Congrés a Parlament català.