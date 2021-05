Tardà adverteix que "si Junts provoca eleccions, hipotecarà el seu futur"

Joan Tardà @ep





L'exportaveu d'ERC al Congrés Joan Tardà ha avisat que "si Junts provoca una convocatòria electoral, hipotecaran el seu futur, perquè la peça que haurien de pagar és immensa", i ha sostingut que això podria portar a perdre la correlació de forces favorable a l' independentisme al Parlament.





"Tot depèn de Junts, de si decideix suïcidar-se, i això seria provocant eleccions, o si sap negociar la investidura", ha afirmat en una entrevista aquest dimarts a Ràdio 4 i La 2, i no ha descartat l'entrada en el Govern dels de Puigdemont més endavant.





Tardà creu que una vegada sigui investit el candidat d'ERC i vicepresident en funcions, Pere Aragonès, els republicans poden parlar amb Junts per "veure com es pot restablir la cooperació", el que podria culminar o no amb la seva entrada al Govern, ha apuntat.