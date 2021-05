Un tren de l'empresa Ouigo s'avaria, deixa als viatgers a terra i endarrereix la circulació de l'alta velocitat a l'estació de Sants

Un tren Ouigo s'ha espatllat i ha hagut de retrocedir a l'estació de Sants a Barcelona per permetre recuperar el servei per les dues vies entre Barcelona i El Prat que havia quedat aturat.





Viatgers que no han pogut viatjar aquest dimarts amb Ouigo/ @Catalunyapress





L'avaria d'aquest tren de Ouigo ha deixat a terra tot el passatge del tren amb destí Madrid.









Viatgers abandonar el tren espatllat de Ouigo/ @Catalunyapress





Ouigo pinxa en la seva incorporació d'aquest servei d'Alta Velocitat entre Barcelona i Madrid al no incorporar per la prestació d'aquest servei les seves millors màquines .









Viatgers reclamen a la finestreta de Ouigo a Sants/ @Catalunyapress





Molts viatgers han hagut de fer cua en la finestreta de reclamació de la companyia i buscar una altra via de transport, per aquesta avaria a Sants. 70 d'aquests passatgers, 40 de Barcelona i 30 de Saragossa han optat per seguir el seu viatge en trens de Renfe. La companyia Ouigo que tènia previst la sortida d'aquest tren a les 10.45 hores preveé fletar altre tren al voltant de les 13:00h per a aquells altres viatgers que no han sol·licitat la devolució de l'import del bitllet o no han trobat transport alternatiu.





El pilot avisador que ha detectat el conductor del tren de Ouigo quan el tren havia abandonat l'andana de Sants ha fet que aquest decidís tornar a l'estació per a segons fonts consultades per Catalunyapress "no haver de realitzar tot el viatge fins a Madrid, per precaució, amb reducció de velocitat".







Fonts d'Adif han confirmat a Catalunyapress que "la infraestructura de l'estació i les vies estan en perfecte estat i no és imputable a aquesta l'avaria del tren de Ouigo. A més volem remarcar que cap tren ha sofert retard per aquesta afectació de la via".