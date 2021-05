Maria del Monte dóna l'últim adéu al seu germà després de morir per coronavirus

Maria del Monte s'enfronta a un nou pal familair després del fallecimieto del seu germà Joan Carles Tejado a causa del coronavirus tan sols un any després de la pèrdua del seu altre germà Antonio. Després de la trista notícia, familiars i amics es van donar cita al tanatori per acomiadar-se d'ell per última vegada intentant respectar al màxim les mesures de distanciament social.





Els primers a arribar a l'tanatori van ser els seus fills, Antonio i César, que no van poder amagar la seva tristesa a la cara per aquest pal familiar. Acompanyats per molts amics i familiars, tots dos van rebre els condols dels seus éssers estimats sense poder retenir les llàgrimes.





Maria de la Muntanya assistint a la vetlla @ep





Deixant enrere els malentesos del passat, Antonio Tejado i la seva tia Maria del Monte es van fondre en una abraçada a la seva trobada demostrant que entre ells hi ha un gran afecte que s'accentua en els moments familiars més delicats. Amb ulleres de sol fosques i mascareta, Maria del Monte arribava a al tanatori agraint l'afecte rebut per part de la premsa.





"Ets el meu germà, el meu amic, el meu confident, el meu refugi ... la meva vida. Sé que estàs bé, que estàs amb el pare a qui tant trobaves a faltar. Res serà el mateix sense tu, no pot ser res igual. Et duus part de la meva ànima. No sé on està però sé que em fa mal !! ", escrivia la cantant en una emotiva carta al seu germà Antonio poc després de la seva mort als 65 anys.





A l'igual que els seus fills, també Maria José, vídua de la víctima, va arribar a tanatori amb el suport d'altres familiars que no la van deixar sola en cap moment enmig d'aquesta delicada situació que estan travessant.





Al llarg de la jornada un altre gran amic de la família com és Kiko Rivera es va acostar fins al tanatori per mostrar-li tot el seu suport a Antonio Tejado. Fonent-se en una abraçada a la seva trobada, tots dos van demostrar que entre ells hi ha una gran relació d'amistat des de fa anys.