El PSC i veïns de Sabadell denuncien una retallada encoberta en els serveis del consultori Poblenou

El diputat de PSC-Units al Parlament Pol Gibert i veïns de Sabadell han exigit aquest dimarts recuperar tots els serveis del consultori Poblenou de la ciutat, que es va tancar l'any passat per la pandèmia de coronavirus i es va reobrir aquest mai mas amb menys serveis .





En roda de premsa al Parlament, Gibert ha assegurat que es tracta d'una retallada encoberta del servei públic de sanitat d'aquest barri, i que no és l'únic que es dóna a Catalunya: "És un símbol del que no podem deixar que passi en el context de la pandèmia ".





"El que no podem permetre és que mentre veiem que arriben milers de milions d'euros de l'Estat per finançar la sanitat" es retallin serveis, ha dit el també regidor de Sabadell, que ha destacat que l'atenció mèdica al barri és precària per a una població envellida.





El diputat de PSC Pol Gibert i el president de la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell, Manuel Navas @ep





El president de la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell, Manuel Navas, ha criticat que el seu i altres barris estan "sent maltractats per la consellera de Salut", Alba Vergés, i ha defensat que els grups parlamentaris no poden quedar-se impassibles davant d'una situació que genera patiment a la ciutadania.





Mitjançant un manifest que ha llegit la representant veïnal Montse Muniente, els veïns han criticat que la pandèmia ha "servit d'excusa" per tancar el consultori al·legant mesures de seguretat, i que ha reobert amb un horari reduït --tres dies a la setmana- - i sense metge, sinó amb una auxiliar d'infermeria i un administratiu.





Consideren que és una proposta inadmissible i que representa una "presa de pèl" i falta de respecte als veïns, i han demanat a les forces parlamentàries que defensin la sanitat pública, que pateix deficiències per les retallades, com creuen que ha evidenciat el coronavirus .





Creuen que part de les morts de pandèmia haurien estat "evitables si s'hagués pogut comptar amb els recursos eliminats" per les retallades, segons el text, que signen l'Associació de Veïns del Poblenou de la Salut, la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell i la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc).