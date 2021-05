Les empresaries catalanes preocupades per la manca d’ajudes de l’administració per captar talent

L’Associació Catalana d’Empresàries i Executives (ACEE) ha protagonitzat una nova sessió del IV Congrés de Pimes de Catalunya organitzat per Fepime Catalunya amb l’objectiu d’analitzar l’estat actual de la pime catalana i elaborar un memorial de propostes de millora que es lliurarà a les administracions.









Reunió de l’Associació Catalana d’Empresàries i Executives @FomentDelTreball





La vicepresidenta de l’ACEE, Beatriz Fernández-Tubau, ha posat damunt la taula “la digitalització, la regulació del teletreball i les polítiques per retenir el talent com a grans reptes de futur quan sortim de l’actual crisi provocada per la pandèmia”.





En aquest sentit, Ana Maiques, CEO de NEUROELECTRICS, ha apuntat que la digitalització ha aconseguit que el món es faci més petit i que ja no sigui rellevant el lloc des d’on es treballa, fet que es una avantatge per a les pimes del país. Tot i així, “el teletreball també fa que les noves incorporacions no tinguin la sensació de grup i que alguns colaboradors se sentin més distants de l’empresa”, ha afirmat. Maiques també ha reivindicat la necessitat d’incentius fiscals per atraure talent que generi activitat econòmica innovadora.





Dins l’àmbit de la construcció, Teresa Batlle, Socia Fundadora de PICH ARQUITECTES, ha explicat que el sector s’ha mantingut però ha lamentat la lentitud en la presa de decisions, sobretot amb l’administració pública. “És imprescindible una major interacció, agilitat i confiança entre l’administració pública i els agents privats”, ha assegurat.





Per la seva banda, Marisa Galán, Directora Técnica de FIATC, ha destacat que la pandèmia ha posat en valor el sector de les assegurances i que la transformació digital ha permès implantar nous serveis com la telemedicina o el videoperitatge i millorar la comunicació amb el client. Pel que fa al teletreball ha defensat que “no tots els perfils professionals són adequats per teletreballar. Una fórmula híbrida seria la millor opció per no perdre la creativitat i la sensació d’equip”.





En la mateixa línia, Antonia Molina, Directora de Relacions Externes a ASEPEYO, ha explicat la bona resposta que ha tingut la telemedicina, amb la que poden arribar a pacients que no tenen unl servei a prop de casa. “Eines com les xarxes socials ens han ofert nous canals per comunicar-nos amb els clients però necessitem facilitats i ajudes per innovar, adaptar-nos a les noves tecnologies i captar nous perfils de treballadors”, ha asseguart.





Sara Serantes, Fundadora SUSHI FRESH ha afegit que és imprescindible adaptar-se als nous hábits dels consumidors a través de la tecnologia: “el gran aprenentatge d’aquesta pandèmia ha estat la humanització de la gestió de les empreses centrant-nos en el que realment és important, les persones”.





Una reflexió que ha suscrit Lola Guallar, Fundadora de BOHEMIA BARCELONA, qui ha assegurat que “el principal actiu de les pimes és el factor humà i hem de saber traslladar aquest tracte directe a través de la pantalla amb el repte de competir amb les grans empreses. El comerç que no compti amb reforç digital no tindrá futur, i per això cal preparació i recursos”.





Vanesa Rodríguez, HHRR Development Manager de LEITAT, ha explicat que la transformació digital ha suposat una oportunitat per millorar processos, conèixer millor al client i potenciar la comunicació i la presència digital. També ha posat el focus en l’era post-covid: “hem de plantejar-nos com l’abordarem, amb un retorn pausat al treball presencial, analitzant les conseqüències i mantenint el teletreball en algunes àrees de negoci”. Rodríguez també ha insistit en la necessitat d’ajudes per captar i retenir talent en l’àmbit nacional i internacional.





Per últim, Silvia Borrell, CEO d’EDUPREM, ha alertat de les conseqüències psicosociològiques del teletreball: “Hi ha situacions d’estrés derivades de treballar des de casa com ara el no formar part del grup, problemes posturals, no tenir un espai adequat i un ambient tranquil… No tots els perfils són candidats per teletreballar. És necessari que les empreses elaborin un pla de reincorporació”. Borrell ha celebrat que en l’últim any s’hagi visibilitzat la feina dels serveis de prevenció però ha demanat més implicació des de la direcció de les empreses per implantar polítiques de prevenció de riscos laborals.





LES PIMES, CLAU EN LA RECUPERACIÓ





El IV Congrés de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya 2021 finalitzarà el 15 de juny a la seu de Foment del Treball acompanyats pels principals actors econòmics de Catalunya. El congrés consta al voltant de 20 trobades amb 24 organitzacions territorials i sectorials de Catalunya.





La presidenta de Fepime, María Helena de Felipe, té l’objectiu d’establir un diàleg per abordar les preocupacions de les pimes en aquest context excepcional, així com, debatre sobre possibles accions que puguin facilitar una recuperació empresarial resilient, digital i sostenible. De fet, el lema de les trobades és “Resiliència, digitalització i sostenibilitat, les claus per a la recuperació de la pime catalana” i el propòsit és conèixer de primera mà la realitat i les necessitats de les pimes catalanes després d’un 2020 marcat pel pas de la pandèmia.





La Covid-19 ha condicionat l’activitat empresarial, derivant en una crisi econòmica que es continua allargant en el temps a causa de les mesures restrictives que els governs han anant aplicant amb l’objectiu d’evitar la propagació de la malaltia.