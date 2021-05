Madrid actua com a "paradís fiscal" dins d'Espanya per la bonificació en l'impost de successions, alerta l'OCDE

L'herència mitjana rebuda pels ciutadans a Espanya és la tercera més elevada en comparació amb els països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) que tenien dades disponibles i és superior a les percebudes a Alemanya, França o Luxemburg. De la mateixa manera, Madrid actua com a paradís fiscal dins d'Espanya per la seva bonificació en l'impost de successions.





Així es desprèn d'un informe elaborat per l'OCDE i publicat aquest dimarts sobre la fiscalitat d'herències i donacions en el conjunt dels països que formen part de l'organisme.





Díaz Ayuso celebrant la victòria a Madrid @ep





Segons l'OCDE, Espanya i Luxemburg se situen entre els països amb major riquesa mitjana neta, i són el tercer i el quart país amb més herències mitjanes, respectivament. D'altra banda, el 'club de països desenvolupats' ha identificat a Bèlgica i Canadà com a països amb elevada riquesa mitjana però baixes herències mitjanes, al temps que Àustria, França, Alemanya i Itàlia tenen "relativament elevades" herències malgrat que la riquesa mitjana està a prop de la mitjana de l'OCDE.





"Les herències són una font significativa de la riquesa de les llars i tenen importants conseqüències distributives, ja que les llars rics reben més riquesa que les llars pobres", ha subratllat l'OCDE en l'informe.





DEFENSA EL IMPOST DE SUCCESSIONS PER IGUALAR LA RIQUESA





L'organisme ha insistit que els impostos sobre successions "ben dissenyats" poden elevar els ingressos i millorar la igualtat a menors costos d'eficiència i administratius que altres alternatives. "Des d'una perspectiva d'equitat, un impost sobre successions, particularment si està dirigit a transferències de riquesa relativament altes, pot ser una eina important per millorar la igualtat d'oportunitats i reduir la concentració de riquesa", ha valorat l'OCDE.





En aquest sentit, l'OCDE s'ha fet ressò d'un estudi elaborat pels economistes David Agrawal (Universitat de Kentucky), Dirk Foremny (Universitat de Barcelona) i Clara Martínez-Toledano (Escola de Negocis de Columbia) que relaciona la mobilitat de les persones en resposta als canvis de fiscalitat sobre les successions.





EL NOMBRE DE RICS CREIX MÉS A MADRID PER LA MENOR FISCALITAT





L'estudi, que qualifica a Madrid com un "paradís fiscal" dins d'Espanya per la seva bonificació de l'Impost sobre Successions, conclou que com a conseqüència d'aquesta mesura, el nombre de rics a la capital s'ha incrementat un 10% en relació amb les altres regions.





Pel que fa a l'impacte de la fiscalitat en la distribució de riquesa, l'OCDE també situa Espanya com el país en el qual les herències són més importants per a la riquesa de rendes baixes. Per al segon quintil de riquesa de la població d'Espanya (els que estan entre el nivell més baix de riquesa i el nivell mitjà), l'herència rebuda suposa el 95,6% de la riquesa neta total. Per darrere d'Espanya se situa Itàlia, on la dada és del 52,4%.





Per als ciutadans d'Espanya situats al cinquè quintil, és a dir, al 20% de la població de major riquesa, les herències suposen prop d'un terç del total de si riquesa neta.