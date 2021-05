VÍDEO: Un helicòpter de bombers s'estavella contra un llac a la Xina

Un helicòpter de el cos de bombers de l'Exèrcit d'Alliberament Popular de la Xina ha patit un brutal accident durant una missió. Mentre intentaven recollir aigua per apagar un incendi al bosc, van perdre el control de la nau. Abans de xocar contra l'aigua, l'helicòpter es va incendiar.





L'accident ha tingut lloc al llac Erhai, a la província xinesa de Yunnan. Les autoritats xineses han enviat als equips d'emergència per rescatar els pilots, però no hi ha hagut sort: dos van morir i els altres dos segueixen desapareguts.









"L'helicòpter intentava recollir aigua per a la lluita contra el foc, però va caure al llac Erhai. El motiu de l'accident encara s'està investigant", expliquen les autoritats en un comunicat.







Els treballadors que han patit l'accident intentaven recol·lectar aigua per tirar sobre el bosc de Dali, que ha calcinat 48 hectàrees. L'incendi ja s'ha donat per extingit.