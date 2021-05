Tenir estudis superiors no influeix en l'envelliment del cervell

Un estudi del consorci Lifebrain, coordinat per la Universitat d'Oslo amb la participació de la Universitat de Barcelona i publicat a la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', constata que l'educació superior no fa més lent l'envelliment del cervell.





Mitjançant l'agrupació de diversos conjunts de dades de cervell de què disposa el consorci Lifebrain, l'estudi ha pogut fer un seguiment de canvis en el cervell en individus al llarg de molts anys. En concret, els investigadors han trobat que, encara que les persones amb un nivell superior d'estudis tenen volums cerebrals una mica més grans que les persones amb menys formació, els seus cervells es redueixen al mateix ritme al llarg de la vida.





cervell @ep





Així mateix, els científics van mesurar l'envelliment del cervell calculant el volum de les regions de la capa cortical i de l'hipocamp mitjançant ressonàncies magnètiques fetes a més de 2.000 participants en els biobancs de Lifebrain i del Regne Unit.





Aquestes zones de cervell tendeixen a reduir-se amb el pas el temps, com a part d'un procés natural. Els cervells dels participants es van escanejar fins a tres vegades durant un període d'onze anys, dins del que es coneix com a estudi longitudinal.





Posteriorment, els investigadors van comparar la taxa de reducció de les àrees cerebrals esmentades en persones que havien finalitzat els seus estudis superiors abans dels 30 anys i en aquelles que no els tenien. L'edat dels participants era d'entre 29 i 91 anys.





Tot i que la taxa dels canvis cerebrals va ser similar en els participants amb o sense formació superior, els experts van constatar que aquells amb un nivell superior d'estudis tenien un volum cortical lleugerament major en algunes regions, però fins i tot en aquestes àrees la taxa de canvi no estava relacionada amb el tipus d'educació.