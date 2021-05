Un estudi confirma que la mortalitat en embarassades amb Covid-19 és baixa

Una nova investigació basada en una anàlisi de dades d'una gran base de dades d'atenció mèdica dels Estats Units suggereix que la mortalitat hospitalària és baixa en les dones embarassades amb COVID-19, segons aquest estudi de cohort retrospectiu publicat a 'Annals of Internal Medicine' i recollit per Infosalus.





Informes anteriors van suggerir un major risc de mort en dones embarassades amb COVID19 en comparació amb dones no embarassades en edat reproductiva. No obstant això, aquests estudis poden haver estat limitats per factors com registres amb una proporció significativa de dades mancants i verificació de casos esbiaixada.





Dona embarassada @ep





Investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Maryland i el Centre de Ciències de la Salut de la Universitat de Texas, als Estats Units, van estudiar dades de Premier Healthcare Database, un repositori de dades de tots els pagadors que captura el 20% de les hospitalitzacions als Estats Units per avaluar el risc de mort intrahospitalària entre pacients embarassades i no embarassades en edat reproductiva hospitalitzades amb COVID-19.





La cohort va consistir en 1.062 pacients embarassades i 9.815 no embarassades de 15 a 45 anys d'edat hospitalitzades amb COVID-19 i pneumònia vírica d'abril a novembre de 2020. Les dades van mostrar que la mort intrahospitalària va ocórrer en el 0,8% de les pacients embarassades i el 3,5% de les no embarassades.





En el subgrup de pacients ingressades en una unitat de cures intensives, la mortalitat intrahospitalària va ser del 3,5% en les embarassades i del 14,9% en les no embarassades. Entre els que van rebre ventilació mecànica, La mort intrahospitalària va ocórrer en el 8,6% de les pacients embarassades i en el 31,4% de les no embarassades. És de destacar que les pacients embarassades tenien menys probabilitats de tenir la majoria de les malalties concomitants, com hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis i obesitat.





Aquestes troballes demostren que en general i dins de múltiples subgrups, les pacients embarassades tenien una taxa substancialment més baixa de mortalitat hospitalària.





Segons els investigadors, aquestes troballes són importants perquè es necessiten estudis amb una determinació més exhaustiva del COVID-19 en l'embaràs per establir les bases per al maneig clínic i la política d'atenció mèdica.