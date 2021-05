Un estudi reforça la teoria que el Covid-19 podria haver escapat d'un laboratori

El prestigiós científic Nicholas Wade, també columnista de The New York Times, ha ressuscitat la teoria que el Covid-19 pot haver estat creat en un laboratori. I aquest cop no s'ha basat en enraonies, sinó en dades.





Wade ha dedicat els últims mesos a intentar respondre una de les preguntes que més s'ha fet la humanitat en els últims mesos, d'on va venir la SARS-COV-2? De moment, la teoria més acceptada és que el virus va passar dels ratpenats als humans, igual que el seu germà menor el SARS1. L'altra, que va escapar de l'Institut de Virologia de Wuhan durant un experiment.





Fins ara la teoria que apunta que el Covid-19 no té un origen humà no ha estat massa ben vista per la comunitat científica: "Ens vam unir per condemnar enèrgicament les teories de la conspiració que suggereixen que el COVID-19 no té un origen natural ", va escriure un grup de viròlegs i altres a The Lancet el 19 de febrer de 2020. Els científics" conclouen aclaparadorament que aquest coronavirus es va originar a la vida silvestre ".





Més tard es va conèixer que la carta de Lancet havia estat organitzada i redactada per Peter Daszak, president de EcoHealth Alliance, amb seu a la ciutat de Nova York. I hi ha un clar conflicte d'interessos, perquè Daszak va finançar la investigació del coronavirus a l'Institut de Virologia de Wuhan. Si el Covid-19 s'hagués escapat de la investigació que ell va finançar, Daszak podria ser culpable.





LABORATORIS DE VIRUS





Tal com explica Nicholas Wade, "els viròlegs tenen un interès significatiu en la qüestió de l'origen perquè durant anys han augmentat el perill dels virus naturals en els seus laboratoris. La seva raó fonamental és que podrien avançar-se a la natura al descobrir els pocs ajustaments que permetran que un virus animal infecte als humans. Aquest coneixement, van argumentar, ajudaria a predir i prevenir pandèmies ". No obstant això, pot haver provocat tot el contrari.





"Si de fet un d'aquests virus millorats és la causa de la pandèmia de COVID-19, els viròlegs a tot arreu, no només a la Xina, tindran molt a explicar." Faria miques l'edifici científic de cap a peus ", va afirmar l'editor de MIT Technology Review, Antonio Regalado, al març de 2020.





Els viròlegs de l'Institut de Virologia de Wuhan a la Xina estaven fent exactament aquest tipus d'experiments. El programa va ser dirigit per la Dra. Zheng-li Shi, coneguda com Bat Lady a la Xina a causa del seu intens interès en els virus dels ratpenats. Aquesta peculiar doctora havia recol·lectat molts coronavirus de coves a Yunnan al sud de la Xina i els va tancar el seu laboratori.





La seva investigació es va centrar en les proteïnes de bec que tapen la superfície de virus i s'adhereixen a les seves cèl·lules objectiu. Les modificar genèticament per trobar formes de virus que ataquessin de forma més eficaç als humans. Feia les seves investigacions en cultius de cèl·lules humanes i en ratolins humanitzats (dissenyats genèticament per assimilar els virus com ho farien els humans).





"Està clar que l'Institut de Virologia de Wuhan estava construint sistemàticament nous coronavirus quimèrics i estava avaluant la seva capacitat per infectar cèl·lules humanes i ratolins que expressen ACE2 humà", explica Richard H. Ebright, biòleg molecular de la Universitat de Rutgers i expert líder en bioseguretat, a Nicholas Wade.





I com Wade ha pogut saber amb certesa que això és el que estava fent Shi? Perquè, per un estrany gir en la història, va ser finançada per subvencions dels Instituts Nacionals de Salut, canalitzades a través d'Daszak. I aquestes propostes de subvenció, un assumpte de domini públic, detallen exactament quins experiments planejava fer.







POCA SEGURETAT





Nicholas Wade explica que en el laboratori de Wuhan "no només estaven generant virus perillosos, sinó que ho estaven fent en condicions possiblement insegures. Hi ha moltes fotos a Internet de Shi treballant amb un vestit de bombolla en el laboratori de seguretat de més alt nivell, conegut com BSL4 ".





"Però és difícil treballar en aquests laboratoris, i tot el seu treball sobre el coronavirus, ha dit, es va realitzar amb nivells de seguretat més baixos, inclòs un conegut com BSL2. Però malgrat l'elegant acrònim, BSL2 no requereix molt. Has de fer servir una bata de laboratori i guants, posar un advertiment de perill biològic i això és tot ", apunta Wade al seu estudi.





Per això, el científic conclou que la teoria que el virus es pot haver originat en aquest laboratori no són meres conjectures, "es basa en el programa específic d'investigació que se sabia que estava duent a terme Shi, i en el fet que estava treballant en condicions de seguretat mínimes, probablement inadequades ", sentencia.







L'ORIGEN NATURAL, CADA COP MÉS DISCUTIT





En un article publicat a The New Yorker, Wade explica que la possibilitat que el Covid-19 hagi sorgit de forma natural "sembla menys probable cada mes". "Els virus que salten d'un animal hoste als humans solen deixar un rastre de signatures en l'entorn natural. Quan el SARS1 va saltar dels ratpenats a les civetes i a les persones en 2002, els investigadors van poder rastrejar amb gran detall com el virus va millorar seva infectivitat per a les cèl·lules humanes a l'obtenir una mutació útil després d'una altra. en el cas del SARS2, ningú ha trobat encara cap rastre de la seva existència en l'entorn natural ", apunta.





"Les autoritats xineses tenien tots els incentius per a presentar aquestes proves a l'Organització Mundial de la Salut quan va visitar Beijing al febrer d'aquest any. Però malgrat una recerca presumptament intensiva, no tenien res a oferir", assenyala Wade al seu estudi. No havien descobert cap colònia de ratpenats infectada pel virus font, cap animal hoste intermedi i cap població humana exposada al virus a mesura que guanyava força", lamenta.





"L'escenari d'escapament de laboratori explica els fets anteriors amb molta més facilitat que l'emergència natural. Llavors, preguntem qui té la culpa, provisionalment, si el virus es va escapar d'un laboratori", conclou l'estudi.