La ministra Ione Belarra presenta la seva candidatura a la Secretaria General de Podem

La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha anunciat aquest dimecres a primera hora que presenta la seva candidatura a la Secretaria General de Podem "després de reflexionar amb companys i companyes", de manera que buscarà rellevar el fins ara líder de la formació, Pablo Iglesias.





A través d'un apunt al seu compte de Twitter, Belarra ha assegurat que necessiten "el Podem més fort possible per aconseguir" que l'actual vicepresidenta tercera i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, "sigui la primera dona presidenta de Govern" .





Ione Belarra @ep





En una entrevista a eldiario.es, la primera després de l'anunci, Belarra ha dit que "és aviat per saber si hi haurà més candidatures o no" tot i que, segons la seva opinió, "hi ha possibilitats de sobres" perquè un altre inscrit faci el pas. Amb tot, la ministra ha mostrat la seva confiança que la seva candidatura sigui l'escollida.





"Hi ha companys i companyes enormement valuosos en Podem, especialment dins de la direcció. Ho he comentat amb tots ells per saber si podien recolzar la meva candidatura, però el més important és que anem a una etapa molt més coral, en què ja no hi ha un sol lideratge dins l'espai de Unides Podem ", ha respost, després de ser preguntada sobre la seva candidatura.





Això sí, la dirigent de la formació estatge ha suggerit que comptarà amb "el gruix de l'equip que va sortir elegit" a l'Assemblea de 2020. "És aviat, però sí que puc avançar que l'actual equip funciona molt bé", ha assenyalat, deixant clar que l'actual direcció "ha de seguir continuant en aquesta nova etapa".





FARÀ "TOT EL QUE ESTIGUI" EN LA MÀ PERQUÈ DÍAZ SIGUI CANDIDATA





Preguntada sobre si es plantejaria la volta o l'aliança amb exdirigents com Íñigo Errejón, Teresa Rodríguez o Xavi Domènech, Belarra ha sostingut que "a partir d'ara" el focus "ha d'estar en els militants". "Tu has assenyalat militants amb noms propis, famosos. Però hi ha milers", ha afegit.





Després de ser qüestionada per la possibilitat que Yolanda Díaz no accepti ser la candidata d'Unides Podem a la Presidència de Govern, Belarra ha explicat que farà "tot el que estigui" en la seva mà perquè ho faci. "Jo és que crec que a Yolanda l'ha triat la gent", ha sostingut.





El pas davant de Belarra suposa seguir una de les línies marcades per Iglesias, que en diverses ocasions havia apuntat que s'havien de donar pas a nous lideratges i entenia, en el cas de la seva formació, que aquest havia de ser femení. De moment, la ministra és l'única que es postula i la seva figura és ben rebuda en les esferes de Podem.





Belarra és afí al secretari general sortint, suposa una opció continuista amb la línia política portada fins al moment coneix al detall una organització en la qual ha tingut un paper destacat en tots els àmbits (orgànic, parlamentari i ara a l'Executiu) i també té gran afinitat amb altres dirigents destacades: les ministres Irene Montero i Yolanda Díaz.