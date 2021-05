Sánchez es riu de Casado i assegura que se li està posant "cara d'Albert Rivera"

El president de Govern, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Pablo Casado, s'han creuat aquest dimecres durs retrets al Congrés, acusant-se mútuament d'estar desgastats. Mentre el cap de l'Executiu ha avisat Casado que se li està "posant cara d'Albert Rivera" --el exlíder de ciutadans--, el líder dels populars ha comparat Sánchez amb José Luis Rodríguez Zapatero, i l'ha acusat de ser ja, en un any i mig de legislatura, "un ànec coix".





Així ho han assegurat durant la sessió de control a Govern al Congrés, en què Sánchez s'ha defensat de les crítiques de Casado a la seva gestió proclamant que l'economia espanyola està "a punt de rellançar" i que l'executiu està centrat en garantir aquesta recuperació i en la vacunació per aconseguir la immunitat de grup dins de "98 dies".





Pedro Sánchez entrant al Congrés @ep





Per la seva banda, Casado li ha demanat que deixi de ficar el cap a terra com un estruç ", perquè" la seva obstinació "en negar-se a dissenyar un pla jurídic alternatiu a l'estat d'alarma" costa vides ". Així, li ha demanat que sigui "valent" i doni "el seu braç a tòrcer", deixi de "portar la contrària a ministres, 'barons', socis de govern, jutges i sanitaris", i accepti estudiar el 'pla b' jurídic del PP perquè les comunitats puguin seguir restringint drets fonamentals per frenar els contagis un cop ha decaigut l'estat d'alarma.





"L'estat d'alarma és el passat, cal mirar al futur i el futur és la immunitat de grup. Queden 98 dies, i una recuperació econòmica que vam començar ja a veure en les dades econòmiques", ha respost Sánchez, qui a més ha garantit que el seu govern seguirà treballant en els 32 mesos que queden fins a les pròximes eleccions generals, perquè el que necessiten els ciutadans és "estabilitat", i no més eleccions.