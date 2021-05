Israel anuncia "el cop més gran" contra Hamas des de 2014, amb 35 palestins morts

L'Exèrcit d'Israel ha llançat una ofensiva contra objectius terroristes a la Franja de Gaza en resposta "a centenars de coets en les últimes 24 hores" llançats per Hamas des de la Franja de Gaza. Ha estat "el cop més gran des de 2014", i el Ministeri de Salut palestí ha notificat la mort de 35 persones des del dilluns com a conseqüència dels violents enfrontaments.





Els atacs entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) han continuat la matinada d'aquest dimecres amb un últim bombardeig massiu de 110 coets des de la Franja de Gaza contra Tel Aviv i l'aeroport Ben Gurión. Les forces israelianes també han estat atacant objectius a l'enclavament.





El primer ministre d'Israel Benjamin Netanyahu @ep





L'Exèrcit israelià ha precisat que des de les 3.00 hores (hora local) s'han disparat més coets contra la capital, per la qual cosa han despertat les famílies i les han dut als refugis antiaeris. "Els terroristes de Gaza estan disparant coets sense parar mentre els civils al centre i sud d'Israel passen la nit en refugis per protegir-se del llançament", han asseverat les forces israelianes a través del seu perfil de Twitter.





D'altra banda, mitjans israelians han indicat que s'ha informat de fortes explosions a la ciutat i que informes inicials indiquen que s'han interceptat diversos coets. També s'han disparat coets aquesta matinada contra Ascaló i Modiin, informa el mitjà 'The Times of Israel'.





MOR UNA NENA DE 7 ANYS





En aquesta nova sèrie d'atacs de Gaza cap al centre i sud d'Israel, quatre persones han mort, segons informa 'The Jerusalem Post', dues d'elles a causa d'un coet que ha impactat a casa seva, a Lod, entre les quals es troba una nena de set anys. En aquest atac, una tercera persona ha resultat greument ferida, i dos civils més han mort com a conseqüència d'aquest atac.





Segons recull Yedioth, el braç armat de Hamas ha dit que els nous llançaments de coets són la resposta als "continus atacs israelians contra edificis i torres civils a la Franja de Gaza". En resposta, un portaveu de l'Exèrcit israelià ha assenyalat que en les últimes hores han aconseguit diversos objectius i operatius d'Hamas "importants" en l'enclavament, on l'atac continua.





Entre els edificis afectats pels atacs d'Israel, hi ha suposadamen la torre Al Jawhara, d'unes vuit plantes i amb apartaments residencials, que, segons informa l'agència palestina WAFA, ha estat impactada per set míssils llançats per un avió de combat israelià.





A més, l'Exèrcit ha confirmat que ha destruït un edifici de nou plantes a Gaza amb oficines d'Hamas, en el qual se situava el seu centre d'intelligència, el seu comandament de Cisjordània i un departament de publicitat. Abans de l'atac, les forces israelís presumptament han avisat els habitants de l'edifici que ho desallotgessin.





Un portaveu de l'Exèrcit ha precisat que un avió ha neutralitzat dos membres d'Hamas que estaven participant en el llançament de coets.





Hores després dels últims atacs, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) --l'Exèrcit-- han informat a través de Twitter que els seus avions de combat, amb l'ajuda dels seus serveis d'intelligència, han "neutralitzat figures clau de la intelligència d'Hamas".





Segons han detallat, han aconseguit abatre el cap del departament de seguretat d'intelligència militar d'Hamas, Hassan Kaogi, i el seu adjunt i cap del departament de contraespionatge d'intelligència militar, Wail Issa. "Sembla que la nostra intelligència ha estat millor", ha agregat l'Exèrcit.





En represàlia, també s'han destruït dotzenes de comissaries de Policia a Gaza, segons han informat testimonis i recull 'The Times of Israel', i Hamas ha confirmat que la seva principal caserna general de Policia també ha estat destruïda. Les FDI també han atacat les cases de tres alts líders d'Hamas, mentre que ha mort en atacs selectius a altres dos líders.





Per la seva banda, el Ministeri de Salut palestí ha informat que, des del dilluns han mort 35 palestins, entre ells 12 nens i tres dones, mentre que la xifra de ferits s'eleva fins als 233.





REBUIG A l'ALTO AL FOC





Per altra banda, suposadament Israel ha rebutjat la proposta de l'ONU i Egipte d'un alto el foc amb Hamas, segons informa l'agència de notícies turca Anadolu i recullen mitjans israelís. Presumptament, Egipte i Nacions Unides treballen per aconseguir aturar l'escalada de tensions viscuda des del dilluns.





I el portaveu del moviment islamista Hamas, Hazem Qasem, en declaracions a Sputnik, ha celebrat les accions de palestins que "s'han rebellat contra l'ocupació a Lod, Rahat, Acre, Umm al Fahm i altres ciutats i localitats al territori de la Palestina ocupada".





"Això representa la solidaritat amb Jerusalem, Gaza i Cisjordània que una altra vegada confirma l'unitat del nostre poble i el fet que Jerusalem és el problema nacional més important per a cadascun de nosaltres", ha afirmat el portaveu.





A la ciutat de Lod, afectada també pels atacs des de la Franja de Gaza, s'ha declarat l'estat d'emergència i l'Exèrcit ha intervingut a causa de la gravetat d'enfrontaments entre residents àrabs i jueus.