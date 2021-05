Brussel·les puja al 5,9% la seva previsió de creixement per a Espanya el 2021, però no creu que baixi l'atur

La Comissió Europea ha elevat aquest dimecres la seva previsió de creixement per al PIB d'Espanya tant en 2021 com en 2022, fins al 5,9% i el 6,8%, respectivament, però també creu que la desocupació no baixarà aquest any tot del rebot previst per al segon semestre i, de fet, augmentarà dues dècimes per arribar al 15,7% abans de començar la seva disminució en el proper exercici.





Les previsions de primavera de l'Executiu comunitari donen a Espanya uns majors creixements del PIB del que les autoritats comunitàries van calcular al febrer. Així, augmenta tres dècimes la seva estimació per a aquest any (que era al 5,5%) i incrementa un punt i mig el càlcul per a l'any que ve (que estava en el 5,3%).





Ue @ep





Això es deu al fet que "l'aixecament d'algunes restriccions i l'acceleració del ritme de vacunació" faran que l'activitat econòmica "estigui preparada per començar a créixer en el segon trimestre" i segueixi aquesta tendència "amb més solidesa" a la segona meitat de l' any.





A això se suma, explica Brussel·les, que Espanya començarà a rebre en el segon semestre ajuts del fons europeu de recuperació, que jugarà un "paper decisiu" per impulsar el "rebot" econòmic i "ajudar a sostenir l'expansió econòmica". En conseqüència, la Comissió Europea calcula que Espanya hagi recuperat el seu nivell de PIB previ a la crisi per a final de 2022.





A més, calcula que el dèficit de les administracions públiques tancarà aquest any en el 7,6% del PIB, cosa que suposa una reducció de més de tres punts respecte al de 2020, i caurà de nou al 5,2% el 2022. el deute públic, per la seva banda, es mantindrà estable aquest any en el 119,6% i disminuirà al116,9% en 2022.





L'ATUR NO BAIXARÀ FINS 2022 I HI HA PERILL DE FALLIDES





No obstant això, el document sobre Espanya de l'Executiu comunitari assenyala també que la recuperació serà "desigual" entre sectors. En concret, apunta que la producció industrial "ja ha començat a repuntar", mentre que sectors amb "alta interacció social" com l'oci i les activitats relacionades amb el turisme "es recuperaran a un ritme menor".





En aquest context, Brussel·les creu que el creixement al tancament d'aquest any no serà suficient per reduir la desocupació, que creixerà dues dècimes per arribar al 15,7% el 2021. Després iniciarà una tendència descendent, segons les previsions de les autoritats comunitàries, fins arribar a una taxa d'atur del 14,4% el 2022.





En aquesta línia, la Comissió Europea destaca que mesures com els ERTE o les prestacions per cessament d'activitat per a autònoms han "esmorteït" l'impacte de la crisi, al temps que ha destacat que la liquiditat empresarial ha estat "reforçada" gràcies al programa de avals públics per a nous préstecs i la moratòria de pagaments.





No obstant això, el document sobre Espanya adverteix que els problemes de rendibilitat una part de les societats espanyoles "es pot materialitzar en insolvències empresarials amb riscos per a la capacitat productiva i l'ocupació". El text, en qualsevol cas, recorda que les autoritats espanyoles van adoptar el març d'aquest any un paquet de mesures per donar suport a les pimes i "limitar aquest risc en el curt termini".