Simón diu que Espanya acabarà amb el virus a finals del 2022

El director del0 Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha plantejat la possibilitat que el COVID-19 pugui desaparèixer a final de l'any vinent. "Potser a finals de l'any que ve podem dir que no hi hagi coronavirus. Estem en aquesta situació, probablement seguirà entre nosaltres, però hi ha opcions que no passi així", ha asseverat.





Simón, que ha participat com a ponent en un cicle de conferències a Ciudad Real, ha reparat en que altres virus similars en el passat, entre ells la recordada com "grip dels pollastres", també van arribar a la seva fi.





Fernando Simón @ep





El sanitari ha recordat com el 27 de desembre de 2019 ja apareixen una vintena de casos de pneumònia greu a la Xina, i només 10 dies més, ja s'havia seqüenciat el virus.





Així, el 7 de gener "ja tenia tota la informació necessària" al país asiàtic per enfrontar-se a virus, alguna cosa que encara va trigar a arribar a Europa i "al superpoderós Estats Units".





Tot i que ha reconegut que "no semblava una malaltia tan greu", ha fet un repàs del primer cas detectat a Europa, una dona arribada de Wuhan a Alemanya sense símptomes i que va generar "un petit brot".





En el seu trànsit per Alemanya, una persona que va compartir espai amb un company de treball amb la dona de Wuhan tenia contacte amb familiars a Espanya, el que va poder ser la porta d'entrada de virus.





PROTOCOLS AL GENER





A mitjans de gener, en tot cas, "ja hi havia un protocol i un procediment" a través de 30 societats científiques amb treball per desenvolupar estudis clínics, col·locant a Espanya com "un dels tres primers països" en tenir-los.





El 23 de gener ja es va reunir el Comitè d'Emergència de l'Organització Mundial de la Salut, deliberant que la pneumònia detectada a la Xina no suposava un problema a nivell mundial, amb pocs casos més enllà de l'origen a Wuhan.





"No hi havia transmissió comunitària enlloc més enllà de Wuhan, ni tan sols en les altres 30 províncies de la Xina", recorda Simón, que admet "certs dubtes" sobre la informació que donava el Govern xinès en el primer mes de 2020. La percepció no era que la Xina amagués informació, sinó que "no la tenien", ha dit.





Quan el 23 de gener l'OMS decideix enviar una missió a la Xina, el país asiàtic "bloqueja" l'exportació de productes sanitàries. "Deixa d'haver mascaretes perquè totes les del món es fabricaven a la Xina", lamenta Fernando Simón.





A partir d'aquest moment, "la resta del món globalitzat en el qual la logística és brutal i enorme, havia de viure amb les petites restes de petits llocs". Aquest bloqueig no va cessar fins a finals de març, tal com ha afirmat Simón.





FEBRER





Van passar les setmanes i acabant gener, la informació que seguia manant era a l'extrem que la transmissió de virus es produïa només a nivell de país asiàtic, tot i que ha admès que hi havia "mosqueig" pels tancaments de ciutats com Wuhan.





"Estàvem tots els països del món expectants per veure què significava aquest tancament, i el 17 de febrer, la Xina tenia 70.000 casos, i Espanya tenia dos casos, el nostre cas alemany i un altre anglès amb el virus importat de Singapur que s'havia contagiat esquiant a França ", ha relatat.





Una setmana més tard, entrant a la recta final de febrer, Itàlia notifica més de 200 casos en el mateix dia en el mateix enclavament, prohibeix reunions, tanca territoris i obliga a fer quarantena a persones arribades de la Xina.





Va ser el primer país europeu amb aquest problema i "el primer país del món que va canviar la percepció de virus", segons la seva opinió.





EL 9 DE MARÇ "Tot es va precipitar"





Van passar els primers dies de març i els problemes a Itàlia augmentaven, a més que el trànsit entre el país transalpí i Espanya era intensa, des del partit de futbol del Atalanta a València fins als 7.000 italians que van passar per la fira ARCO.





Així, a Espanya ja s'anaven detectant casos, però només dos petits brots, un al nord i un altre prop de Madrid, "molt localitzats, amb més transmissió".





Va ser el 9 de març quan es va passar d'una transmissió d'entre 50 i 100 casos diaris a computar més de 700. "Aquest dia, tot es va descontrolar", ha asseverat, moment en què es comença la cadena de presa de decisions que va desembocar en el primer estat d'alarma.