Cirus Andreu, cap de la gestora del Sabadell, abandona l'entitat

Cirus Andreu, sotsdirector de la gestora del Sabadell des del 1999, ha anunciat que abandona l'entitat, si bé continuarà lligat al procés d'externalització de la gestora i de la dipositària com a consultor extern.





Imatge de recurs (EP)





Després de la venda de la gestora de fons a Amundi, Andreu es va quedar com a nexe entre les dues firmes, però una vegada completada l'operació ha decidit deixar l'entitat. A més, la seva marxa coincideix amb la reorganització del nou conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno.





L'executiu va entrar a Banc Sabadell el 1999, després de treballar en la gestora Iberagentes Fons i en Crédit Lyonnais Pensions. Durant els seus més de 20 anys ha estat sotsdirector de Banc Sabadell i president executiu la gestora Sabadell Asset Management fins a la seva venda a Amundi l'any passat.







El banc va començar el procés de venda el 2019 i la venda a Amundi es va dur a terme al gener de 2020 per 430 milions d'euros. Així, Cirus Andreu va passar a ocupar un càrrec de nova creació com a nexe entre Banc Sabadell i Amundi. La remodelació de González-Bueno com a conseller delegat vol potenciar el negoci minorista, incloent els ingressos per comissions que s'obtenen amb els canals de vendes de fons o en banca privada.





Al costat de la sortida d'Andreu també ha sortit Pere Dañobeitia, responsable de la banca privada des 2017. El nou cap de banca privada serà Ramón de la Riva, que supervisava des que el 2019 el banc va fer que la banca privada depengués de la xarxa comercial .





A el tancament de desembre, Sabadell tenia 15.600 milions sota gestió en fons, segons la patronal Inverco, al que se sumen 3.000 milions en plans de pensions i 1.300 milions en sicavs.